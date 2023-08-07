Як Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас виглядали на початку стосунків і зараз: пара разом 25 років

Актриса "Венздей" Кетрін Зета-Джонс та актор "Основного інстинкту" Майкл Дуглас не лише народилися в один день – 25 вересня, але й вже понад 20 років разом, попри різницю у віці у 25 років. Зірки познайомилися у 1998 році.

Їхнє кохання почалося на знімальному майданчику фільму "Маска Зорро", де Кетрін Зета-Джонс виконала головну роль разом з Антоніо Бандерасом. Як пізніше сказав Дуглас, це була любов з першого погляду.

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Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас: історія кохання

Коли Майкл Дуглас зустрів Кетрін Зету Джонс, він сказав друзям, що познайомився з жінкою своєї мрії. "Я зустрів її в барі та був справжнім джентльменом", – сказав Дуглас. Він згадав, як спитав її: "Ви випадково не хочете повернутись і випити на ніч?". Коли Зета-Джонс зустріла його пізніше тієї ж ночі, він сказав їй: "Знаєш, я буду батьком твоїх дітей".

За словами Дугласа, вона відповіла: "Ви знаєте, я багато чула про вас і я думаю, що настав час побажати добраніч". Він думав, що провалився з фліртом, але знав, що вона поїхала зніматися в "Пастці" на маленькому острові в Шотландії, тому він влаштував так, щоб до її приїзду на неї чекали троянди.



Майкл Дуглас та Кетрін-Зета Джонс у 1998 році / People

Актор залицявся до актриси майже пів року, а у 2000 році вони одружилися. Їхнє весілля відбулося в одному з найдавніших готелів Нью-Йорка "Плаза". На той час Кетрін була вагітна першою дитиною – Діланом Майклом Дугласом.



Актори під час весілля у 2000 році / People

У 2003 році Кетрін Зета-Джонс отримала Оскар за найкращу жіночу роль другого плану, а у своїй промові подякувала чоловіку. Того ж року у них з'явилася донька Керіс Зета Дуглас.



Кетрін Зета-Джонс отримала Оскар у 2003 році / People

Втім, пара не лише переживала успіхи разом. У 66-річному віці у Майкла Дугласа виявили рак горла. "Це бій", – сказав Дуглас. – Це справді вибиває тебе з колії". У той час він проходив променеву та хіміотерапію для лікування пухлини.

Зета-Джонс доповнила, що спостерігати за тим, як її чоловік проходить лікування, було тяжко. "Найскладніше – бачити його втому, тому що Майкл ніколи не втомлюється", – поділилася вона. "Якщо щось і є у Майкла, то це сила".

Зрештою, з підтримкою рідних, актор поборов рак. Але в лікарню попала Кетрін – у неї виявили маніакально-депресивний синдром, який ледве не призвів до розлучення.



Майкл Дуглас та Кетрін-Зета Джонс у 1998 році / People

У 2013 році парі таки довелося взяти паузу у стосунках, проте вони знову зійшлися через 1,5 року. Тоді Дуглас сказав, що їхня сім'я стала лише сильнішою.

Я шаленію від неї. І так, я думаю, що кожна пара має важкі часи. Ми знову стали сильнішими, ніж будь-коли,

– поділився актор.



Майкл Дуглас та Кетрін-Зета Джонс з дітьми у 2015 році / People

У грудні 2017 року Дуглас і Зета-Джонс стали бабусею та дідусем, коли син актора Кемерон та його дівчина Вівіан Тібес народили їхню першу дитину – дочку на ім'я Луа Ізі.

Дуглас не міг стримати свого хвилювання, коли сказав CBS: "Я стану дідусем цього місяця, до кінця року. Я дуже схвильований. Саме час".

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У 2022 році Зета-Джонс розповіла про свою сім'ю під час прем'єри фільму "Скарб нації: На краю історії" у Голлівуді, яку вона відвідала зі своїм сином Діланом.

"Я насолоджуюся кожною хвилиною із цим хлопцем", – сказала вона.

Зета-Джонс з дітьми, архівне фото / People

Нещодавно Зета-Джонс разом зі своєю дочкою Керіс пройшлися червоною доріжкою з Дугласом на прем'єрі Каннського кінофестивалю. Пізніше того ж вечора Дуглас був відзначений Золотою пальмовою гілкою.

"Канни! Канни! Який вечір! Прогулянка культовою червоною килимовою доріжкою з моєю дочкою @carys.douglas і моїм чоловіком @michaelkirkdouglas, коли він отримує свою життєву нагороду Palm D'or, яку я ніколи не забуду", – поділилася Кетрін у соцмережах.



Кетрін Зета-Джонс з чоловіком та донькою / People