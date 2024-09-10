30 років самотності після смерті коханого: сумна любовна історія Карла Лагерфельда

Великий модельєр Карл Лагерфельд усе життя присвятив своїй пристрасті – моді. Його кар'єрні здобутки відомі на весь світ, а от особисте життя – завжди залишалося в тіні.

Платонічне кохання Лагерфельда

Головний дизайнер модного будинку Chanel помер у віці 85 років у 2019 році. 10 вересня у нього день народження, то ж Love 24 вирішив розповісти про віддану історію кохання великого модельєра.

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Карл Лагерфельд оберігав пам'ять про кохання всього свого життя від допитливих шанувальників. Однак у 2017 році він вирішив розповісти публічно про того, кого у своєму житті кохав найбільше.

Моя любов – у могилі, на цьому все скінчилося. Я вже досяг віку, коли обговорювати особисте життя просто непристойно,

– казав модельєр.

На початку 1970-х років Лагерфельд закохався у Жака де Башера. Жак був мрійливим та веселим денді з хорошої сім'ї. Він малював та писав вірші, то ж часто був у центрі уваги. Він хлопця шаленіли і жінки, і чоловіки, не встояв і Лагерфельд.

Карл та Жак були повними протилежностями, один – спокійний і часто мовчазний, а інший – відомий на весь Париж своїми вечірками. Саме це й зачарувала скромного Лагерфельда, який завжди захоплювався сміливістю коханого. Сам модельєр стверджував, що його і Жака пов'язували лише платонічні стосунки, адже в де Башера було безліч коханців. Навіть пізніше модельєр розповідав, що секс його не цікавить.

Я безмежно любив Жака і хотів бачити лише його світлу сторону. Він міг все розповісти, але я вважав за краще ні про що не питати,

– говорив Лагерфельд про бурхливі романи Жака.

Однак секс-вечірки та нескінчені романи Жака завершилися, коли він заразився СНІДом. Тоді поруч залишився лише Лагерфельд. Саме він сидів біля ліжка Жака та шукав ліки, які б його врятували. Коли у 1989 році де Башер помер, модельєр обирав квіти, щоб прикрасити храм.

До кінця життя Лагерфельд не зрадив своє найбільше кохання. Він жив у великому маєтку з кішкою, кухарем, прибиральницею та водієм. За довгих 30 років модельєр так і не відкрив своє серце іншій людині.