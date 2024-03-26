"Логіка померла": чоловік образився на дружину за те, що вона викрила його зраду

Келлі вірила, що перебуває у щасливому шлюбі. Аж доки не з'ясувала, що у її чоловіка Джима вже три роки триває роман з іншою жінкою.

Келлі вважала, що вони з чоловіком працюють над стосунками. У подружжя були проблеми, однак вони ходили на парну терапію й все стало краще. Келлі й Джим виховували двох дітей й, на думку жінки, почувалися щасливими.

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Про зраду чоловіка Келлі дізналася з соцмереж. Що вразило найбільше: Джим часто обговорював з коханкою свій шлюб. Ба більше, дуже часто жінка ставала на бік Келлі й давала коханцеві поради, що робити.

Келлі почувалася дуже спустошеною. Вона довго думала, як вчинити, й, зрештою, вирішила розповісти про все чоловікові коханки свого чоловіка. Однак той їй не повірив. Правду він сприйняв вкрай негативно: вилаяв Келлі й заблокував її у соцмережі.

Тоді через тиждень мій чоловік прийшов додому розлючений і накричав на мене за те, що я їх викрила. Він запитав мене, чому я замість цього не зустрівся з ним, моя проблема була в ньому,

– поділилася Келлі.

Тепер Джим пішов з дому. Вочевидь, він планує будувати життя з коханкою й допомагати їй виховувати її дитину. З Келлі "ображений" Джим взагалі не спілкується. Він поводиться так, ніби її ніколи не було в його житті.