Обміняє три старі обручки на нову: прохання дружини спантеличило чоловіка

У мережі чоловік на ім'я Тео поділився своєю історією. За час сімейного життя його дружина Лілі отримала 3 обручки. А тепер жінка хоче обміняти їх на щось коштовне.

Тео ця ідея дружини дуже засмутила. Оскільки три обручки, які він дарував дружині, – дуже цінні для нього.

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Чому у Лілі взагалі було три обручки

Першу обручку Тео презентував Лілі перед весіллям. Жінка сама обрала каблучку. Тео зізнався, що на той час це була дуже вагома покупка для його фінансів. Згодом Лілі отримала ще дві обручки. Останню – на 10-ту річницю шлюбу. Зрештою, три каблучки просто з'єднали.

Однак тепер Лілі хоче обміняти свою обручку, аби отримати щось більше. Коли Тео почув про це, він подумав, що дружина просто жартує.

Я подумав, що вона жартує, тому що вона знає, як важко мені було дозволити собі перші дві ідеальні каблучки, і як важко було знайти третю відповідну каблучку,

– зізнався Тео.

Чоловік додав, що наразі подружжя має достатньо грошей, аби придбати ще одну каблучку. Тео змушує нервуватися той факт, що дружина хоче саме обміняти обручки. Отже, вони – не мають для неї жодної цінності.