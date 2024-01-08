Шкільне кохання й відстань: пара своїм весіллям "розбила" два головні страхи закоханих

Одні гадають: чи може шкільне кохання перерости у серйозні стосунки в дорослому віці. Інші – хвилюються через стосунки на відстані. Тим часом Джулія Джерард та Адам Ромунд своїм весіллям доводять: можливо все, якщо закохані справді хочуть цього.

Джулія та Адам разом навчалися у старшій школі. Однак не помічали одне одного до випускного класу. Тоді майбутні закохані опинилися в одному класі. Так почалася їхня дружба.

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Майбутні закохані разом готувалися до екзамену з математичного аналізу. Ще тоді вони зрозуміли, що разом – чудова команда. Якщо вже навіть з математикою впоралися, то які ще перешкоди можуть бути? Хоча, як зізнається Адам, майбутній екзамен був лише прикриттям. А "підготовка" перетворювалася у справжнісінькі побачення.

Далі – як у справжньому американському фільмі про кохання – Адам запросив Джулію на випускний. Там відбувся перший поцілунок пари.

Вони провели казкове літо, а тоді – роз'їхалися в різні університети

Те літо стало справді казковим для Адама та Джулії. Вони майже весь час були разом. Гіркоту стосункам додавав один факт: вже у вересні закоханих чекали в різних університетах. Джулія та Адам вирішили продовжити свої стосунки, але поки – на відстані. Вже багато років потому Джулія зізналася, що дуже боялася втратити Адама, який став коханням її життя й найкращим другом.

Тепер історія закоханих розвивалася "віртуально". 99% вільного часу вони приділяли спілкуванню у соцмережах. Кожен доклав достатньо зусиль, аби врешті пересвідчитися, що відстань – не обов'язково має зруйнувати стосунки.

Традиція зустрічей – світлина на полароід

Під час зустрічей, які відбувалися вкрай рідко, Адам та Джулія створили для себе маленьку традицію: робити одну світлину на полароід. За декілька років вдалося зібрати цілу колекцію.

Час від часу Адам та Джулія говорили про весілля. Однак обоє сходилися на думці, що ще – надто молоді для цього. Ідеальним віком для весілля закохані визначали 27 – 28 років.

Коли навчання нарешті завершилося, Адам вирішив не зволікати й освідчитися. На той час він вже був на 100% впевнений, що хоче сім'ю з Джулією. Хлопець вирішив зробити коханій сюрприз. Він запросив її на декілька модних побачень. Однак на жодному з них не поставив найголовніше питання.

Освідчення стало несподіваним. Закохані пили каву й гуляли біля річки, коли Адам раптом запропонував зробити ще одне фото на полароід. Пізніше хлопець розповість: він спеціально обрав дуже атмосферний куточок міста – на календарі була осінь, й усе навколо видавалося позолоченим.

Адам опустився на одне коліно й запитав, чи Джулія стане його дружиною. Дівчина відповіла так. Закохані вже відгуляли весілля й дійшли висновку: більше – ніяких відстаней у їхніх стосунках.