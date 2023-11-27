Завжди поруч: хлопець шокував неочікуваним подарунком для своєї дівчини

Закохані пари висловлюють прихильність одне до одного даруючи романтичні подарунки. Але цей хлопець шокував свою дівчину дуже особистим презентом.

Він подарував коханій кулон у формі серця, наповнений власною кров'ю. Якою була реакція дівчини – дізнайтеся у матеріалі.

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Незвичайна прикраса

Користувачка мережі TikTok Дені приголомшила своїх підписників розповіддю про один з подарунків від коханого. Дівчина у відео показала масивний кулон у формі серця. На перший погляд прикраса дуже гарна. Але те, що знаходиться всередині нього, – шокує! Виявилося, що кулон заповнений кров'ю хлопця Дені.

Виявилося, що є певна компанія, яка спеціалізується на таких "кривавих прикрасах". Замовити можна каблучки, намиста та кулони. Майстер бере кров замовника і змішує її зі спеціальною смолою. Ціна такої прикраси може стартувати від 500 доларів і залежати від додаткового обрамлення. Наприклад, у Дені це круглі дрібні діаманти.

Відео з розповіддю про таку незвичайну прикрасу зібрало більше 7 мільйонів переглядів. Більшість підписників були у шоці від такого подарунку, називаючи це божевіллям. Але зазначимо, що така ідея не нова. Голлівудські знаменитості вже давно носять "криваві прикраси". Наприклад, Анджеліна Джолі та її колишній чоловік Біллі Боб Торнтон носили на шиї ланцюжки з кулоном у вигляді маленьких судин. Наповнені вони були кров'ю одне одного.

"Я ношу твою кров у себе на шиї". Саме так бойфренд Меган Фокс Machine Gun Kelly підписав добірку світлин у 2021 році, де показав свій "кривавий кулон". Він мав форму кулі із прозорою рідиною всередині. Посередині виднілася червона пляма. Репер зізнався, що носить таку прикрасу, як амулет.

Зазначимо, що за останній рік пара пережила розставання. Влітку подейкували про їхнє весілля. Але на сторінці у Меган Фокс наразі немає жодного спільного фото із Machine Gun Kelly.