"Головне, щоб я була щасливою": "професійна дружина" поділилася секретом сімейного життя

Гоуп Джеймс Файфілд зі США називає себе "професійною дружиною". Жінка одружена з Картером Файфілдом, який став чоловіком її мрії, й виховує маленьку донечку Маріпосу.

Раніше Гоуп працювала вихователькою у дитячому садку. Водночас після того, як вона стала мамою, жінкою вирішила зосередитися на розвитку власної сім'ї.

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Як живе професійна дружина

Гоуп зауважує, що для неї дуже важливо – дбати про свою зовнішність. Це не змінилося й тоді, коли жінка стала мамою. Гоуп наголошує: вона робить макіяж навіть тоді, коли не планує виходити з дому. Усе тому, щоб подати приклад донечці Маріпосу.



Гоуп та її сім'я / Daily Mail

У мене традиційні погляди в тому сенсі, що я ціную чоловіка як годувальника, а дружина має бути красивою. Ми ділимо домашню роботу. Картер робить усе, на що в мене не вистачає часу або сил. Йому байдуже, який у мене зовнішній вигляд. Головне, щоб я була щасливою,

– розповіла Гоуп.

Водночас вона наголосила, що не нав'язуватиме свій світогляд донечці. Маріпосу зможе обрати власний шлях.

Як Гоуп розподіляє гроші

Свої гроші Гоуп витрачає так: