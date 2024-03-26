Раз і назавжди: ці 3 знаки зодіаку у квітні вийдуть з токсичних стосунків
Прямо зараз щонайменше три знаки зодіаку перебувають у токсичних стосунках. Утім, вже наступного місяця зможуть з них вийти.
Так, Козоріг, Телець і Риби, ви нарешті поставите крапку й розійдетеся з людиною, яка не робить щасливою, а навпаки, пише Love 24.
Цікаво Які 2 знаки зодіаку цього тижня найчастіше сваритимуться з коханими
Козоріг
Досить мучити себе, терпіти приниження. Ви красиві, цілеспрямовані, добрі, працьовиті, щирі, заслуговуєте на любов, ласку і тепло. Наважтеся на зміни. Ось побачите, життя може бути щасливим.
Гороскоп для Козорогів
До теми Хто зі знаків зодіаку прямо зараз перебуває у токсичних стосунках
Телець
Зараз ви можете перебувати у стосунках з аб'юзером. Важко піти, адже кохаєте цю людину. Втім, з кожним днем стає дедалі гірше.
Ухваліть для себе непросте рішення. Станьте вільними та щасливими. Втім, пам'ятайте, що вибір, як і з ким жити, лише за вами.
Гороскоп для Тельців
Важливо 3 знаки зодіаку, в яких проблеми у стосунках завжди відображаються на здоров'ї
Риби
Перестаньте терпіти приниження та постійні маніпуляції. Риби, ніхто не заслуговує такого ставлення. Наважтеся на зміни. У вас ще все буде добре.
Зверніть увагу У квітні здійсняться мрії 5 знаків зодіаку: чи є серед них ви
Гороскоп для Риб