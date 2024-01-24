Ці 3 знаки зодіаку постійно брешуть у стосунках
Багато людей терпіти не можуть брехню. Для них важлива правда, якою б болісною вона не була. Втім, є кілька знаків, які часто брешуть у стосунках.
Овен, Лев і Риби. Саме ці люди найбільше схильні брехати партнеру чи партнерці, передає 24 Канал.
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Овен
Ці люди часто брешуть в стосунках. Вони не люблять обмеження. Овни Вони можуть вигадувати різні історії або прикрашати правду, щоб створити цікавішу картину.
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Лев
Народжені під цим знаком люблять бути у центрі уваги і можуть брехати, аби заслужити визнання або підвищити свій статус. Леви можуть посилатися на свої досягнення та успіхи, яких насправді не існує.
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Риби
Представники цього знаку можуть брехати, якщо вважають, що це допоможе уникнути конфлікту або зберегти спокій. Вони можуть вигадувати історії, аби уникнути неприємних ситуацій.
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