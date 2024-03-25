Хто зі знаків зодіаку прямо зараз перебуває у токсичних стосунках

Саме зараз дехто з нас може перебувати в токсичних стосунках. Важливо пам'ятати, що ніхто не заслуговує на насильство чи психологічний тиск.

Телець, Козоріг і Риби, токсичні стосунки заподіюють велику шкоду вашому психоемоційному стану, пише Love 24. Подумайте нарешті про себе.

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Телець

Ймовірно, ви перебуваєте у стосунках з аб'юзером. Партнер постійно маніпулює, часто змушує робити те, що вам взагалі не до душі. Не терпіть принижень. Повірте, справжнє кохання ще обов'язково буде.

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Терези

Ви чи не постійно стикаєтеся з булінгом або емоційним насиллям. Не дозволяйте нікому використовувати вашу вразливість або підкоряти своїм бажанням. Памʼятайте, що ви заслуговуєте на повагу та любов.

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Риби

Ви схильні до самопожертви, та легко піддаєтеся емоційному тиску у стосунках. Будьте уважні до сигналів вашого внутрішнього голосу, не ігноруйте червоні прапорці й не бійтеся просити про допомогу.

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