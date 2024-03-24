Їм важко встояти перед спокусою: 4 знаки зодіаку, які найчастіше зраджують

Зрада руйнує стосунки та завдає сильного болю. Втім, є чотири знаки зодіаку, які найчастіше ходять наліво.

Риби, Скорпіон, Близнюки та Водолій. Саме ці знаки найчастіше зраджують свого партнера, пише Love 24.

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Риби

Риби можуть бути дуже вразливими та схильними до зміни настрою. Їм часто не вистачає впевненості в собі. Тож можуть шукати підтримку та увагу в інших, навіть якщо це означає зрадити свого партнера.

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Скорпіон

Ці люди обожнюють таємничість та інтрижки. Скорпіони запальні, нерідко шукають втіху в інших, зовсім не думаючи про наслідки. Вони схильні до зради.

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Близнюки

Народжені під цим знаком часто люблять ризикувати та насолоджуватися новими враженнями. Близнюкам може швидко набриднути рутина. Вирішать зрадити свого партнера, щоб отримати нові емоції та враження.

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Водолій

Водолії дуже цінують свою свободу та незалежність. Їм може бути складно приділяти увагу одній людині. Ці люди можуть почувати себе обмеженими та шукати нові враження, задоволення власних потреб в інших стосунках.

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