Уже на вихідних: які 4 знаки зодіаку можуть зрадити свого партнера

Уже найближчим часом представники одразу чотирьох знаків зодіаку можуть скочити в гречку. Деяких з них згодом замучить совість, втім, частина вдаватиме, що ніби нічого й не було.

Так, коханим Раків, Левів, Скорпіонів і Риб, варто бути дуже уважними та обережними. Партнер може піти наліво, пише 24 Канал.

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Рак

Хоча Раки зазвичай мають сильний емоційний зв'язок з партнером, втім, не завжди почуваються справді щасливими. Якщо найближчим часом вони не відчують задоволення у власних стосунках, шукатимуть його на стороні.

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Лев

Леви потребують постійної уваги, визнання та захоплення. Інакше почуватимуться нещасними. Уже на вихідних ці люди можуть піддатися спокусі і зрадити.

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Скорпіон

У представників цього знаку зодіаку дуже сильний сексуальний потяг. Скорпіони схильні до зради. Вони пристрасні та завжди готові до експериментів.

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Риби

Чуттєві Риби – справжні мрійники. Вони часто фантазують. Врешті-решт цього тижня можуть наважитися зрадити.

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