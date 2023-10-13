Уже на вихідних: які 4 знаки зодіаку можуть зрадити свого партнера
Уже найближчим часом представники одразу чотирьох знаків зодіаку можуть скочити в гречку. Деяких з них згодом замучить совість, втім, частина вдаватиме, що ніби нічого й не було.
Так, коханим Раків, Левів, Скорпіонів і Риб, варто бути дуже уважними та обережними. Партнер може піти наліво, пише 24 Канал.
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Рак
Хоча Раки зазвичай мають сильний емоційний зв'язок з партнером, втім, не завжди почуваються справді щасливими. Якщо найближчим часом вони не відчують задоволення у власних стосунках, шукатимуть його на стороні.
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Лев
Леви потребують постійної уваги, визнання та захоплення. Інакше почуватимуться нещасними. Уже на вихідних ці люди можуть піддатися спокусі і зрадити.
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Скорпіон
У представників цього знаку зодіаку дуже сильний сексуальний потяг. Скорпіони схильні до зради. Вони пристрасні та завжди готові до експериментів.
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Риби
Чуттєві Риби – справжні мрійники. Вони часто фантазують. Врешті-решт цього тижня можуть наважитися зрадити.
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