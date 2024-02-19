Уже цього тижня 3 знаки зодіаку зустрінуть своє кохання: чи є серед них ви
Уже цього тижня три знаки зодіаку можуть зустріти кохання. Усе буде романтично та несподівано.
Так, Стрілець, Близнюки й Телець, зовсім скоро вам пощастить в особистому житті. Усе буде так, як мріяли, пише Love 24.
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Стрілець
Наступний тиждень буде для вас сповнений романтики та нових знайомств.Очікуйте зустрічі з цікавими людьми, які привернуть увагу. Доля підготувала дещо дуже цікаве. Можливо, це навіть буде кохання з першого погляду.
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Телець
У найближчі кілька днів можете зустріти кохання всього життя. Це буде так неочікувано. Можливо, відчуєте все з перших секунд або ж почнеться з дружби.
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Близнюки
Попереду – справжнє, щире, взаємне кохання. Усе буде немов уві сні, втім, наяву. Рідна людина зовсім поруч. Відкрийте своє серце й наважтеся спробувати. Зірки пророкують щастя.
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