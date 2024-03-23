Ці 3 знаки зодіаку у квітні переживатимуть зраду
У другий місяць весни трьом знакам зодіаку доведеться пережити зраду. Справитися з емоціями буде нелегко.
Так, Лев, Стрілець і Козоріг, квітень може бути для вас зовсім нелегким. Кохана людина зрадить, пише Love 24.
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Лев
Кохана людина несподівано може скочити в гречку. Втім, дізнаєтеся про це не одразу. Від цього правда буде ще болючішою.
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Стрілець
Наступний місяць для вас може бути доволі-таки нелегким. Кохана людина піде наліво. Однак, не звинувачуйте себе. Це свідомий вибір партнера.
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Козоріг
У квітні ваше життя може раптово змінитися. Доведеться ухвалювати непросте рішення. Кохана людина зрадить.
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