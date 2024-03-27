Уже до кінця березня ці 3 знаки зодіаку дізнаються про зраду

Зовсім скоро три знаки зодіаку можуть дізнатися жахливу новину. Кохана людина зраджує.

Так, Леву, Стрільцю та Козорогу у квітні доведеться переживати зраду. Цей місяць буде дуже нелегким, пише Love 24.

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Лев

Ви будете вражені, коли дізнаєтеся про зраду партнера. Це виявиться справжнім шоком і розчаруванням. Тримати себе в руках буде зовсім нелегко.

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Стрілець

Кохана людина піде наліво. Зрозуміти та прийняти цю гірку правду буде дуже важко. Втім, не втрачайте голову. Дозвольте собі пережити цей непростий період так, як відчуваєте.

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Козоріг

Звістка, що кохана людина зраджує, розіб'є вам серце. Знайдіть способи виразити свої почуття та переживання. Зосередьтеся на підтримці себе в цей нелегкий час.



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