Гарячий секс гарантований: як досягти найкращого оргазму в житті

Досягти оргазму у сексі – не так просто, як здається. А щоб він був по-справжньому феєричний, треба добряче постаратися.

За даними Національної медичної бібліотеки США, близько половини жінок не задоволені тим, як часто досягають оргазму, а 10 – 15% – взагалі ніколи в житті його не відчували.

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Як досягти феєричного оргазму

Стимуляція

Секс-психолог і терапевт доктор Міц зауважив, що важливо зрозуміти, яка стимуляція вам потрібна і яке має бути поєднання тиску і ритму. Застосування потрібної кількості тиску на еротичні зони, такі як клітор, пеніс чи вуха, створює сексуальне збудження та активує м'язи до скорочення.

Та не забувайте, що потрібно підібрати й правильний ритм, який буде комфортний саме для вас. Потрапляння в потік правильного ритму може зосередити увагу настільки інтенсивно, що зупинить усі інші думки.

Уважність

Уважність – це переміщення вашого розуму й тіла в одне й те саме місце в один і той же час. Більшість із нас не робить цього у своєму житті, не кажучи вже про своє сексуальне життя,

– сказав доктор Міц.

Під час сексу ви можете думати про те, який маєте вигляд у цей момент, що ви робите і як, а це все – перешкода на шляху до оргазму. Ви повинні бути думками у своєму тілі.

Щоб навчитися цього вміння, експерти радять спробувати медитації або йогу.



Поради від експерта, як досягти оргазму / Фото Ron Lach, Pexels

Спілкування

Після того, як ви використали уважність, щоб дізнатися, який тиск і ритм ведуть вас до фінішу, ви повинні повідомити це своєму партнеру.

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Пари, які спілкуються про секс і говорять про те, що їм потрібно під час сексу, мають набагато більше шансів досягти оргазму,

– наголосив Міц.

Багато людей думають, що партнер за замовчуванням повинен знати, чого ви хочете. Це – помилка. Адже людина не може про це здогадатися, якщо ви відверто не скажете. Або ж можете використати стогін, щоб партнер зрозумів, що вам подобається те, що він робить.