Зірку "Гаррі Поттера" Емму Вотсон підловили за пристрасним поцілунком з новим бойфрендом

Британська акторка Емма Вотсон, яка прославилася завдяки фільмам про "Гаррі Поттера", закрутила новий роман. Папараці підловили акторку за палким поцілунком з невідомим брюнетом.

Таємничий бойфренд акторки

Емма не з тих знаменитостей, які діляться особистим життям у мережі. Акторка намагається приховувати своїх бойфрендів від папараці і не дає коментарів щодо нових стосунків.

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На фото, яке зробили папараці, зірка "Поттеріани" має щасливий вигляд. Вона стоїть біля автомобіля і обіймається з невідомим чоловіком. Закохані мило про щось спілкуються і цілуються. Обоє одягнені в сині сорочки.

Інформації про нового обранця знаменитості немає. Обличчя його на фото також не видно, бо світлина зроблена зі спини. То ж хто підкорив серце відомої акторки – невідомо.



Емму Вотсон помітили з новим бойфрендом / Фото @EmWatsonUpdates

Що відомо про особисте життя Емми Вотсон

За словами інсайдерів, 34-річну акторку приваблюють розумні чоловіки, рівень інтелекту яких відповідає її власному. Раніше Емма півтора року зустрічалася з британським мільярдером Брендоном Гріном.

Минулого літа акторку помітили на побаченні з американським бізнесменом Раяном Волшом. Закохана пара разом проводила час у Венеції. Також відомо, що Емма перебувала у стосунках з технічним директором Вільямом Найтом, американським розробником Бренданом Ірібе, регбістом Метью Дженні та бізнесменом Лео Робінтоном.

Крім того, колись зірка була закохана у колегу з "Поттеріани" Тома Фелтона, та зараз чоловік і жінка є хорошими друзями. Емма навіть написала передмову до автобіографічної книги Фелтона "По той бік чарівної палички".