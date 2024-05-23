Залишається вірним покійній дружині: діти Джона Траволти хочуть, щоб батько закохався

Уже минуло 4 роки після смерті дружини Джона Траволти Келлі Престон, та актор досі у скорботі. Діти знаменитості хочуть, щоб їхній батько знову закохався і був щасливий.

Актор боїться знову відкритися

Траволта та Преслі були одружені 29 років, аж поки у 2020 році 57-річна дружина не померла від раку. З того часу життя актора зупинилося.

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Син і донька актора – Елла і Бенджамін – не можуть дивитися на батькові страждання. За даними інсайдерів, вони заохочують його ходити на побачення, щоб зустріти нове кохання. Однак сам Траволта постійно шукає виправдання.

Усі хочуть, щоб він був щасливий і знову закохався,

– заявили інсайдери.

Після смерті дружини Джон поставив свою акторську кар'єру на паузу і навіть перестав займатися своїми хобі. Ба більше, раніше актор був дуже релігійний, але зараз він віддалився навіть від релігії.

"Джон боїться знову відкритися і бути вразливим, і це сумно, тому що він найкращий, наймиліший хлопець і має одне з найбільших сердець у Голлівуді", – мовиться у повідомленні.

Очевидно, що актор досі вважає себе одруженим з покійною дружиною. Він вирішив залишатися вірним їй до кінця. Нові стосунки, на думку Траволти, будуть зрадою його коханої Келлі.

Нагадаємо, Траволта і Престон познайомилися у 80-х роках. Актор освідчився коханій у новорічну ніч й 1991 року пара одружилася. У їхньому житті трапилася страшна трагедія – у 2009 році від хвороби помер старший син подружжя Бенджамін. Чоловік та дружина завжди підтримували один одного й були однією з найміцніших пар у Голлівуді.