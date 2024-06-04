Найвідоміший коханець в історії: що відомо про любовні подвиги Казанови, який побував у Львові

Джакомо Казанова – культова особистість в історії людства. Насамперед він прославився своїми романтичними подвигами. Біографія найвідомішого в історії коханця – настільки захоплива, що її згадують навіть століття потому.

Якби Казанова жив у наш час, він точно став би блогером-мільйонником. Бо навіть у часи, коли листи зі свіжими плітками доставляли тижнями, за його пригодами стежила вся Європа. Love 24 розповідає, що насправді відомо про найвідомішого коханця в історії людства.

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Задля справедливості варто зауважити, що Казанова відомий не лише своїми любовними історіями. Церковник. Військовий. Музикант. Мандрівник. Гострий на язик автор, який перетворив власні мемуари у бестселер. За 73 роки життя він встиг стільки, наче за тисячу.

Народився Казанова у найромантичнішому місті світу – Венеції. А пішов з життя – у чеському містечку Духцов. Це сталося 4 червня 1798 року.

Що відомо про романтичні подвиги Казанови

Свій романтичний шлях Казанова розпочав у доволі ранньому віці. Перші любовні пригоди його відбулися під місячним сяйвом у рідній Венеції.



Жінки закохувалися у Казанову якщо не з першого погляду, то з першого його жарту. Біографи зауважують, що він був красунчиком у всіх сенсах слова: розумний, дотепний, привабливий, стежив за своєю зовнішністю, чудово фехтував, віртуозно грав на скрипці й вмів просто дивовижно освідчуватися.

Ходили чутки, що іноді перед шармом Казанови не могли встояти навіть різні представниці однієї родини. Зокрема, є історія про те, як він начебто закрутив роман з рідними сестрами та їхньою мамою. Варто зауважити, що імена обраниць Казанови час не зберіг. Можливо, вони й самі цього хотіли.

Біографи зауважують, що Казанова, попри абсурдні закони свого часу, глибоко цінував жіночий розум. Він обожнював обговорювати з жінками все на світі й дослуховувався до їхніх мудрих міркувань.

Якщо у ранній юності Казанова закохувався переважно в італійок, то згодом його любовні історії розвивалися по території усієї Європи. Казанова обожнював мандрувати. Париж. Відень. Прага. Не одна європейська столиця береже свої легенди про Казанову. Гіди охоче розповідають їх туристам.



Життя завело Казанову й до Львова. Історія мовчить, чи він зустрів у Місті Лева чергове кохання життя, однак можемо припустити, що так.



Життя Казанови – колекція романтичних моментів / Кадр з фільму "Казанова" 2005 року

Манон Балетті – особлива жінка у житті Казанови

Однією з найвідоміших коханих Казанови була юна француженка Манон Балетті. Саме з нею у віддаленій перспективі він бачив майбутнє. Однак цьому так і не судилось статися.



Коли зародилися ці стосунки, Казанові вже було 32, а Манон – лише 17. Дівчина розірвала свої заручини й тривалий час берегла вірність Казанові. Вона написала до нього десятки ніжних прекрасних листів, у яких називала своїм коханцем, другом, чоловіком.



Коли Казанову заарештували, аби викупити його, Манон продала свої діамантові прикраси.

Попри все, Казанова не був вірним. Тоді Манон покинула його та вийшла заміж. Біографи зауважують, що Казанова був цим дуже розчарованим.