"У мене є причина": дружина дізналася про коханку чоловіка, але вирішила мовчати

Жінка завжди вважала свого чоловіка ідеальним партнером та батьком. Коли вона дізналася, що у коханого є роман, то вирішила просто мовчати. Вона боїться, що чоловік її покине й надасть перевагу коханці. У мережі жінку розкритикували за таку поведінку.

Чому жінка не хоче розлучення

В анонімному дописі на Reddit жінка, віком за 40 років, розповіла, що вона одружена вже 15 років і разом з чоловіком виховує 9-річного сина. Дружина вважала свій шлюб чудовим. У ньому, звісно, були злети і падіння, але загалом чоловік та дружина кохають один одного і завжди підтримують.

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Кілька місяців тому дружина взяла телефон чоловіка і побачила там те, чого точно не очікувала, – її коханий переписувався з іншою жінкою. З повідомлень жінка зрозуміла, що у її чоловіка є роман, адже він писав незнайомці слова кохання.

Дружина знайшла коханку чоловіка в інстаграмі і ще більше засмутилася. На фото жінка мала чудовий вигляд – молода, успішна і красива.

Я була приголомшена, коли дізналася. Але що більше я думала про це, то вирішив нічого не говорити. Я не знаю, як би він відреагував, якби я сказала, що знаю – чи заперечив це, чи припинив це, чи покинув мене й утік із нею, адже він писав, що любить її. У нас таке гарне, стабільне сімейне життя. Я не хочу це втрачати,

– сказала жінка.

Зараз дружині дуже боляче, коли вона бачить, як чоловік з кимось переписується у телефоні, або коли спізнюється з роботи. Вона знає, що в той момент він належить іншій жінці. Та все ж дружина вирішила і далі мовчати. Вона вважає, що це краще, аніж розлучатися. Найбільший страх жінки, що одного дня чоловік прийде і попросить про розлучення.

Користувачі мережі намагалися пояснити жінці, що вона заслуговує на те, щоб бути щасливою. Їй не варто залишатися у шлюбі, якщо чоловік кохає іншу. Люди закликали дружину поговорити про все з чоловіком і не боятися розлучення.