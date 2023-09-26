Нічого не приховує: донька Мадонни показала новий дуже відвертий образ

Донька Мадонни, 26-річна Лурдес Леон, опублікувала черговий допис у Інстаграмі. Зірка вкотре розбурхала прихильників новим палким образом.

Лурдес з'явилася у напівпрозорій сукні у смужку. Ймовірно, це був новий проєкт для іспанського Vogue.

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Донька поп-діви Мадонни Лурдес вражає своєю відвертістю. Вона продемонструвала гарячий образ у напівпрозорій сукні, яка чергувалася смужками, візерунками та підкреслювала фігуру жінки.

Лурдес Леон показала новий образ / Інстаграм зірки

Цими вихідними Лурдес виступила на одному музичному фестивалі в Іспанії під сценічним псевдонімом Lolahol.

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У серпні 2022 року вона випустила свій перший сингл "Lock&Key". Її зіркова мама одразу похвалила за роботу.

Я так тобою пишаюся, Лола,

– зазначила вона у своїй соцмережі.

Раніше Мадонна розповідала, що вважає доньку набагато талановитішою за себе. За її словами, Лурдес неймовірна танцівниця, акторка та вправна піаністка. Натомість 26-річна зірка-початківець згадувала, які поради давала їй відома матуся.

Моя мама дуже наполегливо змушує мене думати про те, завдяки чому я хочу бути відомою, окрім зовнішності,

– пояснювала вона.

І поки Лурдес визначається з остаточним напрямком, свою зовнішність вона не ховає у глибоку скриню. Так, на одному заході від "Victoria's Secret" вона вразила абсолютно прозорою сукнею у сіточку.

Не менш відвертий образ Lolahol обрала для реклами сумок одного відомого бренду. Свій стиль мінімалізм вона доповнила масивними ланцюгами.

А у травні в Нью-Йорку вона з'явилася у прозорому боді з чорним корсетом, який підтримував талію, в одному з клубів. За словами Лурдес, там створюють нове покоління танцювальної музики.