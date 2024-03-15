Весільний кортеж приїхав не туди: наречені з Рівненщини вразили вчинком на весіллі

Наречені Дмитро та Наталія з Рівненської області вразили вчинком на власному весіллі. Перш ніж приїхати у ДРАЦС, вони вирушили весільним кортежем до підрозділу міграційної служби.

Незвичним весільним сценарієм поділилися працівники Державної міграційної служби України. Доки у ДРАЦС вже розстеляли весільний рушничок й готувалися оголосити про реєстрацію шлюбу, наречені мали зовсім інші плани.

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Замість того, аби реєструвати шлюб, закохані поїхали до підрозділу міграційної служби. Усе тому, що напередодні Дмитро відсвяткував 25-й День народження. Тож хлопець вирішив перед весіллям вклеїти у паспорт нове фото.

На щастя, процедура відбулася оперативно. Вже з оновленим документом Дмитро та Наталія вирушили до ДРАЦС обмінюватися обручками. Надалі весілля пішло вже за планом.

Весілля закінчилося щасливо! А ми тепер чекаємо молоду дружину для обміну паспорта громадянинки України на нове прізвище. Наголошуємо, що обмін паспорта громадянина України у випадку зміни персональних даних є обов'язковою процедурою,

– наголосили у Державній міграційній службі.



Дмитро та Наталія у Дубенському відділі УДМС / Державна міграційна служба України

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