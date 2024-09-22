Мали різні думки про коронавірус: найдивніші причини, через які пари розлучалися

Люди розлучаються з різних причин, і не завжди вони можуть бути зрозумілими іншим. Коли є проблеми у стосунках, то найменше дрібниця може стати останньою краплею.

На форумі Reddit люди анонімно розповіли історії про розлучення, які трапилися з ними або їхніми знайомими. Деякі з них настільки дивні, що навіть кумедні.

Читайте також "Для нас також важливі прелюдії": чоловіки зробили неочікувані зізнання про секс

Найдивніші причини розлучень

1. "Хлопець, з яким я працював, розлучився зі своєю дружиною під час її першого циклу хімієтерапія. Він пояснив, що її волосся почало випадати, а перспектива не мати змоги тягнути її за волосся протягом принаймні двох років було занадто великою жертвою. Усі люди в офісі перестали з ним розмовляти".

2. "Я знав пару, яка була одружена роками. Дружина завагітніла приблизно на десятому році їхнього шлюбу. Чоловік покинув її в день народження дитини, бо вирішив, що не хоче дітей".

3. "Мій колишній розлучився зі мною після того, як його найкращий друг помер від передозування наркотиками. Він залишив мене, щоб бути з дівчиною свого найкращого друга, відчуваючи, що йому потрібно "піклуватися про неї". Це при тому, що ми познайомилися з нею на похоронах друга".

4. "Дочка моєї колеги розлучилася з чоловіком відразу після медового місяця, тому що він був жлоб і не дозволяв їй їсти поза домом. Вони не ходили в ресторани, бо це "марна трата їхніх грошей". Але він ніколи не був проти, коли вона платила за страви до одруження".

5. "У мене був клієнт, який подав на розлучення, бо щоранку протягом семи років дружина запитувала, як йому приготувати каву".

Цікаво Наречена протестувала: матір організувала заручини для іншої доньки на весіллі та осоромилася

6. "Я знаю пару, яка розлучилася, бо чоловік відмовився зголити бороду. Я впевнена, що в історії було щось інше, але, мабуть, це стало останньою краплею".

7. "Мої знайомі мали різні думки щодо коронавірусу і через це розлучилися".

8. "Я знаю пару, яка розлучилася, тому що дружина була одержима використанням туалетного паперу. Вона прислухалася, коли її чоловік був у ванній, щоб побачити, скільки шматків він використав".

9. "Моя знайома пара одружилася, відгуляла велике весілля, а через 6 тижнів подала на розлучення. Дружина сказала: "Я зрозуміла, що насправді не кохала його".

10. "Я знав пару, яка була свінгером. Дружина закохалася в іншого чоловіка, завагітніла і пішла від свого чоловіка. Вона все ще з іншим чоловіком сьогодні".

11. "Приблизно 15 – 20 років мої знайомі, які прожили в шлюбі понад 75 років, розлучилися, бо чоловік дізнався, що дружина мала роман понад 60 років тому".

12. "Я знаю пару, чий шлюб розпався, бо вони любили суперницькі спортивні команди".

Хоч деякі з цих причин дуже дивакуваті, та всі вони – з реального життя. Тому краще обговорювати з партнером проблеми, а не чекати поки якась дрібниця зіпсує геть усе.