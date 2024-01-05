Тричі розлучений і з дітьми: дівчина розповіла, як закохалася у старшого на 32 роки чоловіка

24-річна Скарлетт з Австралії та 56-річний Скотт разом вже 4 роки. Їхні стосунки закрутилися на сайті для знайомств, а зараз дівчина називає чоловіка "найбільшим коханням свого життя".

У 2019 році Скарлетт була дуже самотньою, тому вирішила зареєструватися на сайті для знайомств Sugar Baby/Sugar Dadd. З'ясувалося, що Скотт у той час почувався так само, тому між ними швидко виник зв'язок.

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Стосунки з однолітками у дівчини не складалися

Дружні стосунки переросли у романтичні. Досвід зустрічей Скарлетт з хлопцями її віку ніколи не був таким успішним: "Їм не вистачало терпіння мені допомогти, і вони часто зосереджувалися лише на своїх потребах". Однак зі Скоттом все було по-іншому.

Я, чесно кажучи, ніколи не думала зустрічатися з кимось настільки старшим за мене. Спочатку це було справді захоплююче, розсуваючи межі та табу. Однак те, як Скотт ставився до мене, змусило мене почуватися особливою,

– розповіла дівчина.

Скотт завжди уважно слухає свою кохану та допомагає їй розвиватися. За 4 роки стосунків вони допомагали один одному в різних психологічних труднощах.

У минулому Скотт був тричі одружений і має дітей, які навіть старші за Скарлетт. Незнайомці нерідко помилково називали закохану пару батьком і донькою. Спершу чоловіку було незручно через те, що закохався у таку молоду дівчину. Однак він вирішив, що життя надто коротке, щоб хвилюватися про те, що подумають інші.



Пара не зважає на різницю у віці / Фото Скарлетт

У пари є багато спільного

Хоч на цьому сайті для знайомств люди часто шукають для себе заможного партнера, та у випадку Скарлетт і Скотта гроші ролі не зіграли.

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Це все про любов, підтримку та наставництво. У нас обох були певні проблеми з психічним здоров'ям на початку, і ми допомагали один одному подолати це,

– пояснив Скотт.

Попри різницю у віці, у пари є багато спільного – однакові цінності, погляди на життя та інтереси. Скарлетт та Скотт вважають, що у стосунках чоловік має бути годувальником, а жінка – домогосподаркою.



У пари однакові погляди на життя / Фото Скарлетт

Поруч зі Скоттом Скарлетт почувається особливою. Їй все одно на різницю у віці, адже головне – кохання. Пара закликає інших закоханих людей не боятися цифр.