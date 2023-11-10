Особливий подарунок: дідусь 40 років вирощував квіти у своєму саду для весілля онуки

Мережу сколихнула зворушлива історія від Кессі Вударт. На своїй сторінці у TikTok вона розповіла про неймовірний вчинок її 94-річного дідуся.

Він понад 40 років вирощував квіти спеціально до весілля онуки. Чи наважилася жінка їх зрізати у святковий день – читайте далі.

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Квіти для онуки

Дідусь Кессі Лео мав великий сад навколо свого будинку. Понад 40 років він вирощував там яскраві червоні квіти, які називають "півнячий гребінець". Чоловік забороняв будь-кому іншому за ними доглядати і ба більше – зрізати. Кожну квіточку він беріг до дня весілля своєї онуки.

Мій дідусь виростив і зберіг усі квіти до дня мого весілля. Вони були ідеальними,

– зазначила Кессі.

Кессі займається верховою їздою і дуже любить коней. За її словами, вона виросла у Південній Індіані, проводячи багато часу на природі. Своє весілля вона планувала у відповідному стилі – створити домашню атмосферу затишку. Тому усі частування жінка готувала сама, а за тиждень до відповідального дня приїхала до дідуся за квітами.

Ми разом поснідали і пішли зрізати квіти. Я хотіла запам'ятати той ранок і квіткову ділянку, бо для мене це надзвичайно особливо,

– відзначила Кессі.

Користувачі мережі відзначили, що не могли стримати сльози, переглядаючи це відео. А дехто зізнався, що особисто бачив дідуся Лео біля свого будинку і його неймовірні квіти.

Подарунок від дідуся став прикрасою приміщення, де відбулася весільна церемонія Кессі, доповнив букет нареченої та навіть весільний торт.