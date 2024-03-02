Після кількох побачень зникає інтерес: експерти відповіли, чому не вдається побудувати стосунки

На жаль, іноді буває так, що інтерес до партнера або партнерки зникає вже після декількох побачень. Виникає закоханість, яка однак не переростає у глибокі почуття.

Експерти Інституту когнітивного моделювання назвали головні причини, які заважають людям побудувати стосунки. Зокрема, мовиться про страх близькості.

Зверніть увагу Чи справді одружені люди – щасливіші: опитування показало несподіваний результат

За словами експертів, він виникає, коли у дитинстві людині не дають достатньо відчути самостійність. Тоді дитина не має достатньо автономності, аби самостійно пізнати світ. Якщо батьки – надміру тривожні, коли їхні виростають, вони часто асоціюють близькі стосунки з несвободою. Незалежність у дорослому віці стає головною цінністю.

Які ще причини є

Уникаючий тип прив'язаності. Він теж починається у дитинстві. Коли перший досвід взаємин дитини з дорослими був руйнівним, надалі вона сприйматиме міжособистісний контакт як загрозливий. Тоді з'являтиметься недовіра до близьких стосунків. Прийнятним буде лише фізичний контакт.

Страх бути покинутим. Якщо людина пережила руйнівний досвід у минулому, надалі вона може сама ініціювати розрив стосунків. Усе заради того, щоб партнер або партнерка не змогли покинути її. Сказати "прощавай" першому чи першій – єдиний спосіб зберегти самоповагу.

Щоб перезавантажити свої стосунки з людьми, зокрема, романтичні, варто звернутися до психологів.