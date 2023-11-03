Таємниця відкрита: чому декому так важко знайти кохання

Більшість людей хочуть кохати та перебувати у романтичних стосунках. Однак декому дуже важко знайти собі пару. У такі моменти може здаватися, що ви вже ніколи не зустрінете своє кохання. Та, можливо, ви просто допускаєтеся деяких помилок?

Не варто розчаровуватися та переконувати себе у тому, що ви до кінця життя будете самотніми. Просто проаналізуйте, чи не робите ви ці 7 помилок. Адже саме вони й можуть заважати вашому щастю.

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Ви вірите у кохання з першого погляду

Ситуації, коли люди з першого погляду розуміють, що створені один для одного, є винятком з правил. Узагалі переважно таке трапляється лише у фільмах. У реальному житті не достатньо просто глянути на людину, щоб закохатися у неї. У вас може виникнути сексуальне бажання, симпатія або просто цікавість, але не справжнє почуття любові. Тому не варто акцентуватися виключно на першому враженні про людину.

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Ви не знаєте, якого хочете партнера

Іноді ви можете не розуміти, яким взагалі має бути ваш партнер або партнерка. Для цього складіть список з якостей характеру чи якихось звичок, які є для вас важливими. Після того скоротіть цей список до 10 найважливіших пунктів.

Краще не записувати туди зовнішні характеристики, адже у серйозних стосунках набагато важливішим є характер людини та її моральні якості.

Ви не готові вкладати у стосунки

У здорових стосунках, де люди по-справжньому кохають, вони дбають один про одного. Не можна тільки приймати від людини щось, ви маєте робити певні кроки у відповідь. Мовиться про якісь речі для комфорту вашого партнера чи партнерки. До прикладу, приготувавши коханій людині зранку сніданок, ви показуєте їй свою любов і турботу.

Важливо, аби обидва партнери вкладали у стосунки однаково.



Обидва партнери мають вкладатися у стосунки для того, щоб бути щасливими / Фото Cottonbro studio, Pexels

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У вас завищені вимоги

У голові ми можемо нафантазувати собі ідеальну людину з зовнішністю молодого Джонні Деппа і характером якогось героя мелодрами. Однак у реальності все не так. У кожної людини є свої недоліки. Зрозумійте для себе, з якими недоліками ви можете миритися, а з якими – ні. Варто розуміти, що ідеальних людей не існує і ви також, швидше за все, не ідеальні.

Ви думаєте, що закоханість має бути завжди

У перші місяці стосунків ви можете відчувати метелики у животі, а коли вони пройдуть, то вам здається, що і почуття до цієї людини пройшли. Це не так. Період закоханості не може тривати вічно. Після нього приходить новий етап стосунків і він є емоційно сильнішим за попередній.

Тому не лякайтеся коли відчуття окриленості зникне. Лише тоді ви зможете подивитися на партнера ясними очима і зрозуміти свої справжні почуття до нього.



Після закоханості у стосунки приходить справжнє кохання / Фото Helena Lopes, Pexels

Ви не йдете на компроміси або навпаки завжди поступаєтеся

У стосунках все має бути гармонійно. Ви не зможете побудувати щасливі відносини, якщо завжди стоятимете виключно на своєму. Якщо ви не зважаєте на бажання іншої людини, то вона вважатиме себе непотрібною.

Так само і не варто завжди й усім жертвувати. Вашому партнеру може не подобатися те, що ви не берете відповідальність за свої рішення, а погоджуєтеся геть в усьому. Найдіть баланс.

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Ви не даєте шансу після першого побачення

Дехто думає, що на першому побаченні має виникнути якась іскра, а якщо її не було, то значить це не та людина. Це не правильний підхід. На першому побаченні людина може переживати і їй буде складно висловити свої думки. Якщо ви вважаєте, що побачення пройшло нормально, то підіть з цією людиною ще на 2 – 3 побачення. Раптом на другому побаченні вона розкриється перед вами зовсім іншою.

Знайти кохання – складно. Якщо вам це ніяк не вдається, то спробуйте вийти зі своєї зони комфортну і діяти не за сценарієм. Проаналізуйте свою поведінку. Можливо, якісь упередження стоять на заваді вашому щастю.