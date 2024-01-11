Може шокувати: назвали реальну причину, чому у шлюбі зникає секс

Зазвичай стосунки починаються дуже пристрасно. Закохані часто займаються сексом й відчувають справжнє задоволення. Однак, на жаль, іноді трапляється, що чим довше триває подружнє життя, тим менше у ньому сексу.

Можна хибно подумати, що чим довше закохані разом, тим менше цікавості одне до одного. Однак насправді зникнення сексу має зовсім іншу причину.

Зверніть увагу Скільки разів на тиждень потрібно займатися сексом, щоб стати щасливим

Відмова від сексу може бути ознакою пасивної агресії

Найчастіше сексуальне життя пари руйнує… роздратування. І мовиться тут зовсім не про якісь глобальні речі, здатні змінити життя. Часто причиною стають мікропобутові ситуацію. Один з пари забув винести сміття. Заварив вранці лише одне горнятко кави. Забув купити продукти зі списку. Пізно прийшов додому.

Такі інциденти накопичуються і викликають роздратування. Щодня градус напруги лише зростає. Ще декілька побутових суперечок, й роздратування переростає у гнів. А він – головний ворог сексу. Як наслідок – чоловік або жінка взагалі не хоче, аби кохана людина їх торкатися. За таких обставин дуже важко займатися сексом.

Гнів може накопичуватися в обох з партнерів. Водночас вони можуть навіть не здогадуватися про це. Зрештою, все може призвести до вибуху, в якому постраждають ваші стосунки.

Тоді "чудовим" способом виявити пасивну агресію може стати відмова від сексу.

То що ж робити

Звичайно ж, це не означає, що секс та й загалом стосунки – приречені. Щоб позбавитися від внутрішнього гніву, найкраще хоча б раз на тиждень відверто розмовляти з партнером або партнеркою. Виділити час, аби кожен проговорив, що його або її дратує. Умова при цьому – не ображатися одне на одного.

Після довірливої розмови ви відчуєте, як рівень гніву знижується, а лібідо – підвищується.