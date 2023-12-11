7 причин, чому ваш партнер досі не сказав "я тебе кохаю"

Кожна людина, яка перебуває у стосунках, мріє почути три слова: "Я тебе кохаю". Однак що означає, якщо партнер ніяк не наважується сказати їх?

Якщо ви досі не почули зізнання у кохані, то не поспішайте спалювати мости. Експертка зі стосунків Хезер Майоне вважає, що у вашого партнера можуть бути на це певні причини.

Читайте також "Це вбило мій 23-річний шлюб": чоловіки зізналися, що вони найбільше ненавидять у стосунках

Негативний минулий досвід

Люди, яким у минулому розбили серце, не поспішають зізнаватися у кохані в нових стосунках. Вам варто проаналізувати попередні стосунки вашої коханої людини. Якщо вона пережила гіркий досвід розставання, тоді зрозуміло, чому цього разу вона не поспішає говорити ці важливі слова. Не беріть це близько до серця і дайте партнеру трохи більше часу.

Партнер не впевнений у вашому ставленні

Однією з причин тривалого затягування зі зізнанням в кохані може бути те, що партнер не впевнений у тому, як ви до нього ставитеся. Партнер не впевнений у ваших почуттях і боїться, що може не отримати взаємності.

Дозволити собі відкрити своє серце й відчути любов до когось – може бути страшно,

– пояснила Майоне.

Партнер зайнятий особистими справами

Можливо, ваша друга половинка зараз проходить через складний період у житті. Якщо у неї є якісь труднощі на роботі або в сім'ї, то вона переживає велике емоційне напруження. Така людина надто виснажена, щоб наважитися на зізнання в кохані. Однак тут важливо, що вона може проявляти свою любов і без цих слів.

Ви лише на початку стосунків

Майоне вважає, що не варто зізнаватися у кохані, якщо ваші стосунки тривають менше як 2 місяці.

"Зосередження на ключових знаках у стосунках (наприклад, "я люблю тебе") може викликати непотрібний стрес і тиск на те, що в ідеалі розгортається природно й органічно", – пояснила експертка.

Швидке зізнання може відлякати людину, адже воно передчасно накладає на вас великі зобов'язання.



Не варто поспішати з зізнанням у кохані / Фото RDNE Stock project Pexels

Почуття ще розвиваються

Врахуйте і той факт, що почуття партнера ще не розвинулися настільки, щоб говорити про кохання. Не існує конкретного терміну, до якого людина має закохатися. Хтось відчуває це почуття за 3 місяці, а комусь потрібен цілий рік. Це не означає, що партнер так і не полюбить вас, йому просто потрібно більше часу.

Важливо 7 ознак того, що ви перебуваєте у нещасливому шлюбі

Партнер не любить проявляти емоції

Усі люди – різні. Декому дійсно важко говорити про свої емоції та почуття. Можливо, ваша друга половинка не хоче зізнаватися у кохані, тому що боїться показатися слабкою. Переважно такі люди є більш закритими ще з дитинства.

Партнер думає, що вже сказав вам це по-іншому

Для деяких людей вчинки є важливішими за слова. Можливо, ваша кохана людина думає, що вже дала вам зрозуміти, що вона вас любить. Кожен виражає свої почуття по-різному.

Звичайно, існує ймовірність, що партнер не говорить вам про кохання тому, що він просто не кохає. Майоне радить спершу виключити усі інші можливі причини, і якщо жодна з них не описує вашу ситуацію, то відверто запитати у партнера про його почуття. Ви повинні знати правду, щоб не будувати ілюзії.