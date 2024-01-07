Чоловік зраджував дружину з тещею, але це було навіть не найгірше

Ласі Джейн з Індіани, США, поділилася приголомшливою історією, яка трапилася з нею 14 років тому. Невдовзі після народження доньки жінка дізналася, що чоловік зраджував її з її мамою.

Після народження доньки у Ласі були серйозні проблеми зі здоров'ям. Однак це не стало на заваді для її матері та чоловіка.

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Матір розповіла про зради зятя, але змовчала найважливіше

Моя мама жила з нами, вона жила в підвалі. Але через декілька місяців вона зняла будинок, розташований приблизно за квартал від нас. Мій чоловік і вона разом їздили на машині на роботу,

– розповіла Ласі.

Вона запідозрила, що між чоловіком та матір'ю могли виникнути певні стосунки і відверто про все сказала коханому. Після скандалу той переїхав жити у будинок тещі, а сама матір Ласі поїхала жити до доньки.

"Поки вона жила зі мною, ми почали зближуватися. Вона розповідала мені про всі випадки, коли він зраджував мене з різними жінками. Вона змусила мене пообіцяти не говорити йому, що я почула це від неї", – сказала Ласі.

Спершу жінка стала на захист рідної матері, однак історії про зради чоловіка так обурили її, що вона вирішила приїхати до нього і про все поговорити: "Я сіла в машину і поїхала до нього. Я сказала: "Гей, моя мама сказала, що ти весь цей час мене зраджував".

Натомість чоловік запитав у Ласі, чому її матір не розповіла про те, що він робить з нею. Це стало ударом прямісінько в серце молодої матері. Вона негайно поїхала додому, щоб запитати в матері, чи це правда. Коли старша жінка про це почула, то моментально побіліла від відчуття провини. Донька вигнала її з дому.

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Жінку зрадили усі найрідніші люди

Однак найболючішим та найгіршим було навіть не те, що двоє найдорожчих людей так жорстоко вчинили з Ласі. Найгірше жінці стало, коли вона дізналася, що її дідусь та бабуся, з якими вона була дуже близька, знали про роман між її матір'ю та зятем, але нічого не казали.

Надалі Ласі поставала перед новими труднощами – рідна матір, яка зрадила її, вирішила також відібрати у неї будинок. Однак важкі життєві випробування зробили Ласі сильнішою. Вона заснувала організацію, яка будує невеличкі будинки для матерів-одиначок. Так жінка хоче допомогти усім іншим, хто опинився в такій самій ситуації, як і вона багато років тому.