Група порятунку: як незнайомці допомогли чоловіку знайти загублену обручку

Джо Новецькі з Мічігану займався справами у своєму саду, коли в один момент зрозумів, що на його пальці більше немає обручки. Чоловік був дуже схвильований, адже це не просто прикраса.

Його дружина Мері Енн розмістила пост у соцмережі з проханням до власників металошукачів прийти на допомогу. Хто відгукнувся – реакція мережі вразила не лише подружжя.

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Загублена обручка

Того дня Джо як зазвичай порався у власному дворі і геть не розумів, у який момент міг загубити обручку. Він одразу прийшов з цією проблемою до Мері, адже це була не просто прикраса.

Для нас ця обручка дуже багато значить, якщо бодай колись ми її зможемо знайти,

– відзначила жінка.

Після того, як Мері опублікувала пост в соціальній мережі, відгукнулося з десяток небайдужих, але фізично на допомогу прийшли шестеро незнайомців. За декілька днів вони були біля будинку подружжя і годинами з металошукачами обшукували територію.

"Ми абсолютно не знали, хто вони. Але були щасливі, що нам прийшли на допомогу", – зізналася Мері.

Після годин пошуків серед листя та трави один із членів пошукової групи помітив камінь і це була саме та обручка. Джо та Мері не знали свого щастя, коли почули, що вона знайшлася.

Ця історія відродила віру, що люди робитимуть добрі речі,

– сказала жінка.

Після цього вона подякувала у соцмережі за допомогу своїй команді рятівників. Аби Джо знову не втратив цінну річ, пара попросила ювеліра зменшити розмір каблучки.