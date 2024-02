Чоловік відтворив культову сцену з фільму для освідчення коханій: жінка не стримала емоцій

Романтична комедія 90-х років "10 речей, які я в тобі ненавиджу" є однією з найулюбленіших для багатьох людей. Чоловік вирішив освідчитися своїх коханій надихнувшись культовою сценою з фільму.

Освідчення мрії

Жінка не здогадувалася, який сюрприз їй готує коханий, тому вона була вражена, коли все зрозуміла.

У фільмі Патрік Верон, роль якого зіграв Гіт Леджер, перервав тренування Кет Стретфорд, яку зіграла Джулія Стайлз. Хлопець появився здалеку стадіону й привернув увагу всіх, співаючи пісню Френкі Валлі Can't Take My Eyes Off You. За кілька секунд шкільний оркестр почав йому підігравати.

Ймовірно, наречена дуже любить цей фільм, адже саме цю сцену чоловік обрав для найважливішого у житті кроку – освідчення.

На відео, яке знімала сестра нареченої, помітно, що жінка просто гуляла набережною, як у далині залунала та сама пісня. За кілька метрів від неї стояв чоловік, який у мікрофон співав Can't Take My Eyes Off You. Згодом ритм підхопив оркестр, який ховався поруч.

Жінка була просто в захваті й прикривала рот рукою. Вона підійшла до свого коханого, який встав на одне коліно й запропонував їй стати його дружиною.

Відео завірусилося у мережі

Відео вже набрало у мережі майже 8 мільйонів переглядів та 1,4 мільйона вподобань. Користувачі називали таке освідчення "мрією" й були просто в захваті від креативності нареченого.

"Єдина публічна пропозиція, яку б я прийняла";

"Я хочу, щоб мені освідчилися так само";

"Мені подобається, що це публічна, але й інтимна пропозиція. Ніби й надворі, але навколо нікого";

"Це найбільш ностальгічна пропозиція, яку я коли-небудь бачила".

Багато людей писали, що після перегляду відео з пропозицією захотіли знову подивитися "10 речей, які я в тобі ненавиджу".

