Вирішив зекономити: чоловік освідчився коханій каблучкою, яку дарував колишній

Щастя американки Бель Блейк після заручин тривало не довго. Дівчина дізналася, що коханий освідчився їй з тією самою каблучкою, з якою колись кликав заміж свою колишню.

"Вона не моя"

Це відкриття було настільки болючим для 28-річної Бель, що вона зняла відео у тікток, аби поділитися своїми емоціями. Ролик вже набрав понад 4 мільйони переглядів.

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На відео помітно, що дівчина ледь стримує сльози. Спершу каблучка їй дуже сподобалася й коли вона сказала про це коханому, той відповів: "О, так, Еріці вона також дуже подобалася". Бель не повірила власним вухам, адже Еріка – це колишня дівчина її нареченого, якій він освідчувався. Вони хотіли побратися, але зрештою розійшлися.

Дівчина перепитала в коханого, чи дійсно ця каблучка колись належала його колишній, і він підтвердив це. Бель була настільки вражена, що й не знала, що думати.

Мені подобається ця каблучка. Вона гарна, але вона не моя,

– сказала Бель.

Дивіться відео, в якому Бель розповідає всю історію:

Найбільше Бель образило те, що її коханий обирав цю каблучку разом з Ерікою, а коли Бель сказала, яке кільце хотіла б отримати вона, то чоловік відповів, що це "занадто дорого". Зараз дівчина не знає, що їй робити. Вона абсолютно розгублена й не розуміє, як реагувати на такі заручини.

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Бель радять покинути нареченого

Користувачі мережі зауважили, що нареченому не варто було говорити дівчині про те, що це каблучка його колишньої. Він наче спеціально сказав про це, аби зробити їй боляче. Дехто навіть радив дівчині покинути такого чоловіка.