Ніхто не вірив у ці стосунки: чоловік одружився з нянею сина, яка молодша на 20 років

Крістл Кейтуре вийшла заміж за свого шефа. Дівчина працювала нянею і закохалася у старшого на 20 років батька хлопчика, якого вона доглядала. Спершу у ці стосунки ніхто не вірив, та Крістл і Бен довели всім – вони кохають один одного по-справжньому.

Пара зіштовхується з хейтом через різницю у віці

Зараз Крістл 32 роки, а Бену – 52. Вони у шлюбі вже 7 років.

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7 років тому Крістл працювала нянею 3-річного Сала. Спершу дівчина не звертала уваги на його батька – Бен здавався їй "грубим невігласом". Однак якось Крістл прийшла на роботу з макіяжем та гарно одягнена, саме тоді Бен подивився на неї по-новому. Він почав залицятися до няні і згодом Крістл відповіла чоловіку взаємністю.

Наша різниця у віці становить 20 років. Моя родина та друзі вважали мене божевільною,

– сказала жінка.



Крістл і Бен у день весілля / Фото @krystlekayture

Насправді Крістл захопилася Беном через його міцний зв'язок з сином. Жінці дуже подобалося те, як батько ставиться до дитини.



У Бена вже є троє дітей / Фото @krystlekayture

Крістл активно веде свої соцмережі. Там вона часто зіштовхується з хейтом через різницю у віці з чоловіком. Багато незнайомці пишуть, що Крістл одружилися з Беном через гроші. Такої думки дотримується навіть старший син Бена.

Однак чоловік і жінка разом вже 7 років. Вони дуже щасливі і не планують розлучатися.