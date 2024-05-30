Їхня історія вражає до сліз: чоловік закохався у свою тещу й не зміг стримати почуттів

Сікандар Ядав втратив дружину. Після її смерті чоловік переїхав до родичів коханої. Чого він точно не очікував, то це спалаху почуттів до її матері, Гіти. Несподівано жінка відповіла йому взаємністю.

Сікандар Ядав – 45-річний чоловік, який втратив свою дружину – сам виховував двох дітей. Після смерті коханої він переїхав ближче до її рідних – у село Хір Моті в штаті Біхар. Там він зустрів свою 55-річну тещу Гіту.

Зверніть увагу "Ромео в плавках": прикордонники спіймали жителя Молдови, який перетнув Дністер заради коханої

Між ними спалахнув пристрасний роман. Сікандар та Гіта не змогли приборкати своїх почуттів. Їхні таємні стосунки тривали, доки закоханих "не спалив" чоловік Гіти – Ділешвар. Він звернувся до сільської ради, аби там допомогли встановити справедливість.

Спершу Ділешвар був обурений до глибини душі. Однак коли він на власні очі побачив, наскільки сильні почуття Сікандара та Гіти, сам допоміг їм організувати весілля. Ділешвар зізнався, що щиро радий за закоханих і бажає їм всього лише найкращого.

Свято кохання Сікандара та Гіти вже відбулося. Гордий чоловік привів кохану дружину у їхній новий дім. Наразі невідомо, чи Ділешвар житиме з ними. Подія була настільки гучною, що привернула увагу місцевих журналістів.