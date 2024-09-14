У Японії заарештували чоловіка, який дзвонив дружині 100 разів на день

У липні жінка почала отримувати моторошні телефонні дзвінки – хтось дзвонив їй з анонімного номера і мовчав. Налякана японка запідозрила у цьому власного чоловіка і звернулася у поліцію.

Дзвонив 100 разів на день, бо "кохає"

10 липня 31-річна жінка з японського міста Амагасакі вперше отримала дивний дзвінок. Коли вона прийняла його, то почула тишу.

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Невідома людина постійно дзвонила жінці і мовчала, аж поки японка не кидала слухавку. Здебільшого жінка отримувала кілька десятків таких дзвінків за день, та згодом їй вже дзвонили понад 100 разів на день. Японка не могла заблокувати цей номер, бо він був анонімний.

Настирливі дзвінки тривали місяць і добряче налякали жінку. Коли вона почала аналізувати, хто б міг за цим стояти, то раптово запідозрила власного чоловіка. Жінка зрозуміла, що єдиний час, коли їй не телефонує анонім, це ніч, коли вона спить у ліжку з чоловіком, та тоді, коли вона грає ігри на його телефоні.

Японка більше не могла терпіти настирливі дзвінки, то ж звернулася у поліцію. Вона поділилася своїми підозрами щодо чоловіка з правоохоронцями. На жаль, розслідування підтвердило, що це саме він докучав дружині. 4 вересня японця заарештували за порушення закону про боротьбу зі сталкерами.

Я кохаю свою дружину і дзвонив їй, нічого не кажучи,

– відповів чоловік на питання про те, чому він мучив свою дружину моторошними дзвінками.

До речі, поліція Амагасакі розповіла, що це був перший випадок телефонного переслідування пари, яка живе разом. Оскільки раніше таке траплялося серед одружених пар, які з певних причин жили у різних містах.