Коханці прогнали дружину: у Чернігові жінка застукала чоловіка під час сексу зі своєю подругою

У Чернігові засудили жінку, яка напала на коханку свого чоловіка. Та є нюанс – це була її найкраща подруга.

Наступного дня дружина прийшла помститися коханці

За даними суду, ця історія трапилася кілька місяців тому. Ввечері 20 листопада 2023 року жінка прийшла в гуртожиток до своєї подруги й точно не очікувала побачити там свого чоловіка.

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Коли жінка відкрила двері, то застукала подругу і чоловіка на гарячому. Свою злість жінка вирішила вилити не на чоловіка, а на подругу, і почала голосно кричати. Чоловік за дружиною не побіг, а залишився з коханкою і навіть прогнав свою жінку. Він повернувся додому тільки наступного ранку, тоді нападниця пішла до вже колишньої подруги, щоб нібито повернути їй подарунки.

За даними суду, дружина порізала подругу ножем, від чого та отримала тяжкі тілесні ушкодження.

На суді дружина заявила, що це коханка була агресивною, а вона на неї не нападала. Однак, за словами подруги, дружина прийшла до неї наступного дня з ножем. Вона нібито закрилася з коханкою у кімнаті й почала їй погрожувати, обзивати та різати ножем. Це підтвердили й свідки. Стан постраждалої погіршився наступного дня, то ж вона звернулася до медиків.

До речі, коханка просила суд суворо не карати свою колишню подругу. Вона казала, що не має до неї претензій. Та суд вирішив позбавити дружину волі на 6 років. Оскільки жінка була на випробувальному терміні через інший злочин, то остаточне покарання їй обрали – 6 років і 6 місяців в'язниці.