Як змінилися стосунки Бреда Пітта і Дженніфер Еністон за 29 років: історія кохання

Минуло вже понад 15 років з того часу, як ми востаннє бачили Дженніфер Еністон і Бреда Пітта як пару, їхній роман безумовно увійде до підручників історії. Хоч зірки були разом 7 років, з них – 5 років одруженні, їхні стосунки не закінчилися розлученням у 2005 році.

Між їхнім весіллям за мільйон доларів, появою Бреда як гостя у "Друзях" та культовим возз'єднанням у 2020 році, є ще багато чого цікавого. У матеріалі 24 Каналу розповімо про те, як змінилися стосунки Бреда Пітта і Дженніфер Еністон за останні 29 років.

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Історія кохання Бреда Пітта і Дженніфер Еністон

Бред Пітт і Дженніфер Еністон вперше зустрілися у 1994 році, проте зустрічатися вони почали лише у 1998 році.

Бред зробив Дженніфер пропозицію в 1999 році, і в наступному році вони одружилися.

Після п'яти років шлюбу пара оголосила про своє розлучення на початку 2005 року. Бред одружився з актрисою Анджеліною Джолі, а Дженніфер вийшла заміж за Джастіна Теру.

Вони обоє розлучилися зі своїм подружжям і з того часу залишилися близькими друзями.

1994 рік: випадкова зустріч

На відміну від їхнього роману, їхня перша зустріч була випадковою. Пара познайомилася десь у 1994 році через своїх менеджерів, які виявились друзями. "Він був просто милим хлопцем з Міссурі, розумієте?", – сказала Джен журналу Rolling Stone у 2001 році: "Нормальний хлопець".

1998 рік: перше побачення

Їхні стосунки не були романтичними до їхнього першого побачення через чотири роки. Бред щойно розлучився з актрисою Гвінет Пелтроу, а Дженніфер з актором Тейтом Донованом, що спонукало їхніх менеджерів призначити побачення. У 2004 році Джен сказала Даян Соєр, що "вечір був дуже легким", а побачення "було дуже веселим".

12 вересня 1999 рік: дебют на червоній доріжці

Вперше пара пройшла червоною доріжкою у на 51-й церемонії вручення премії Еммі, підтвердивши чутки про стосунки.



Бред Пітт та Дженніфер Еністон / Brides

29 листопада 1999 рік: обручка

Під час спільного відвідування концерту Стінга 29 листопада 1999 року голлівудські зірки вийшли на сцену, щоб продемонструвати новий аксесуар Дженніфер – обручку! Відомо, що актор витратив 500 тисяч доларів на неї.

Бред Пітт та Дженніфер Еністон / Brides

29 липня 2000 рік: весілля року

Найбільшим зірковим весіллям 2000 року, безсумнівно, стало літнє весілля Бреда і Джен. Пара одружилася біля скелі з виглядом на Тихий океан у Малібу на очах у 200 гостей. Бред хотів, щоб приватна садиба виглядала як дзен-сад, тому він замовив 50 тисяч троянд, гліцинію, тюльпани та квіти лотоса. Бездоганна наречена, Джен, була одягнена у розшите бісером весільну сукню з відкритою спиною від Лоуренса Стіла. Молодята танцювали під пісню "Як ти виглядаєш сьогодні ввечері". Неймовірний захід завершився 13-хвилинним феєрверком і обійшовся парі приблизно в 1 мільйон доларів.



Бред Пітт та Дженніфер Еністон / Brides

22 листопада 2001 рік: запрошена роль у серіалі "Друзі"

Пара грала разом у 2001 році, коли Бред з'явився як гість у популярному ситкомі "Друзі". Епізод під назвою "Епізод зі чутками" вийшов в ефір 22 листопада 2001 року, і персонаж Бреда насправді ненавидів Рейчел Грін, яку, як відомо, зіграла його дружина.

1 лютого 2003 рік: він – кохання всього її життя

Коли під час інтерв'ю Дженніфер для обкладинки журналу W Magazine у 2003 році її запитали, чи був Бред любов'ю її життя, вона відповіла: "Він кохання всього мого життя? Я не знаю, я ніколи не відповідаю на це так, але, безумовно, він є великим коханням у моєму житті".



Бред Пітт та Дженніфер Еністон / Brides

Лютий 2004 рік: дитяча лихоманка

Цього року актриса сказала, що готова народити дитину зі своїм чоловіком: "Прийшов час. Ви знаєте, я думаю, що я зможу працювати з дитиною, я думаю, що ви можете працювати з вагітними, я думаю, ви можете робити все це".

Травень 2004 рік: містер і місіс Сміт

У 2004 році поширилися чутки про зраду Бреда з колегою по фільму "Містер і місіс Сміт" Анджеліною Джолі. У 2006 році Джолі розповіла Vogue, як вони з Бредом почали закохуватися на зйомках фільму, сказавши: "Через фільм ми опинилися разом, щоб робити всі ці божевільні речі, і я думаю, що ми знайшли цю дивну дружбу та партнерство, які просто раптово відбулися".



Бред Пітт та Анджеліна Джолі / Brides

7 січня 2005 рік: прикра розлука

Після майже п'ятирічного шлюбу та семирічних відносин Бред та Дженніфер оголосили про своє розставання 24 січня 2005 року. У заяві People йшлося: "Ми хотіли б оголосити, що після семи років спільного життя ми вирішили офіційно розлучитися. Ми хотіли б пояснити, що наше розставання не є результатом спекуляцій, про які повідомляють таблоїди. Це рішення є результатом тривалих роздумів. Ми щасливо залишаємося відданими та дбайливими друзями з великою любов'ю та захопленням один одним. Ми заздалегідь просимо вас виявити доброту та чуйність у найближчі місяці".

25 березня 2005 рік: подання документів

Дженніфер подала на розлучення із Бредом 25 березня 2005 року.

У той час як Бред почав виставляти напоказ свої стосунки з актрисою Анджеліною Джолі відразу після оголошення про своє розставання з Дженніфер, зірка "Друзів" не говорила про розлучення до вересня 2005 року. Тоді вона сказала Vanity Fair: "Я самотня? Так. Я засмучена. Так. Чи бувають дні, коли я влаштовую невелику вечірку жалості до себе? Абсолютно. Але в мене теж все добре. Стосунки – це дві людини, кожна несе відповідальність".

Розлучення Бреда та Дженніфер було оформлено 2 жовтня 2005 року.



Дженніфер Еністон / Brides

15 вересня 2011 рік: Бред коментує минуле

У 2011 році Бред зробив кілька сумнівних зауважень Parade про свій колишній шлюб із Дженніфер, розповівши виданню: "Я провів 1990-ті, намагаючись сховатися, намагаючись уникнути какофонії знаменитостей. Мене почало нудити від того, що я сидів на дивані, ховався. Це почало здаватися жалюгідним. Мені стало зрозуміло, що я мав намір спробувати знайти фільм про цікаве життя, але я сам не жив цікавим життям. Я думаю, що мій шлюб (з актрисою Дженніфер Еністон – 24 Канал) якось пов'язаний з цим. Спроба вдати, що шлюб був чимось, чим він не був".

Однак пізніше він перепросив за свої коментарі в інтерв'ю, сказавши: "Мене засмучує, що це було витлумачено таким чином. Джен неймовірно щедра, любляча та весела жінка, яка залишається моїм другом. Це важливі стосунки, які я дуже ціную. Я намагався наголосити не на тому, що Джен була нудною, а те, що я ставав нудним для себе – і за це я несу відповідальність".

У 2012 році Дженніфер Еністон заручилася з актором Джастіном Теру, а у 2014 році Бред одружився з Анджеліною Джолі. Їхній шлюб тримав 2 роки.

У 2017 році Бред написав Джен сумного листа, в якому згадав про День народження зірки, а також їхнє минуле. На той момент актриса була одружена з Теру. Але, через 3 роки після того, у мережі з'явилася фотографія, яка підірвала інтернет.

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На початку 2020 року Бред назвав Дженніфер "хорошим другом", але потім сталося таке: пара возз'єдналася на червоній доріжці Гільдії кіноакторів і продемонструвала кокетливу мову тіла. Після того, як з'явилися фотографії з заходу, фанати сподівалися, що пара знову зійдеться.

До того ж Бред і Джен знову возз'єдналися у вересні 2020 року для читання благодійного столу з фільму 1982 року "Круті часи в "Ріджмонт Хай". Разом з іншими акторами – Морганом Фріманом, Меттью Мак-Конагей та Джулією Робертс – Дженніфер та Бред зіграли персонажів, Лінду та Бреда відповідно. Пара обмінялася кокетливим діалогом, і Джен у ролі Лінди сказала: "Привіт, Бреде, ти знаєш, яким милим я завжди вважала тебе? Я думаю, ти такий сексуальний, ти підійдеш до мене?".

На сьогодні вони залишилися друзями, а Джен поділилася своїми думками з People про повторне

заміжжя: "Я зацікавлена в тому, щоб знайти фантастичного партнера і просто жити приємним життям і отримувати задоволення один від одного".

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