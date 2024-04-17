Трагедія у день весілля: святкування у Бразилії завершилося загибеллю нареченої

Найщасливіший день у житті 38-річної Елісанжели Газано з Бразилії став останнім днем у її житті. Наречена загинула всього лиш за кілька годин після того, як одружилася.

Наречена впала у басейн

Елісанжела та її коханий одружилися у неділю, 14 квітня. Та чоловік не знав, що у цей день він втратить свою дружину.

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Молодята вже узаконили свої стосунки й навіть поділилися фотографією у соціальних мережах. На світлині наречені стояли біля стійки й заповнювали документи. Далі вони разом з друзями та рідними мали продовжити святкування в орендованому заміському будинку.



Наречені поділилися першим фото з весілля / Фото з соцмереж

Працівники служби безпеки розповіли, що на святкуванні Елісанжела втратила рівновагу й впала у басейн. Вона не вміла плавати, тому не змогла вибратися з води. Гості кинулися рятувати наречену, але коли витягли її на поверхню, то жінка вже не дихала.

Медики з'ясували, що у нареченої зупинилося серце й констатували її смерть. Зауважимо, що в Елісанжели було 5 доньок, які тепер залишилися без мами. Близькі й рідні висловлюють співчуття нареченому, який втратив свою кохану. Вони наголошують, що Елісанжела була світлою і доброю людиною.