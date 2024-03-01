Такого ніхто не очікував: гість на весіллі побив наречену і зірвав церемонію

До списку гостей на весілля треба підходити дуже серйозно. Інакше в особливий день може трапитися справжня трагедія. Так, у США один гість повністю зіпсував весілля молодятам.

П'яний гість зіпсував весілля

Бійка на весіллі – це точно не те, що планують у таймінгу цього дня. Особливо, якщо у ній бере участь наречена.

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45-річний Ронте Стокс з Флориди опинився за ґратами після того, як зірвав весілля. Під час церемонії він вступив у словесну перепалку з нареченою, а після того повалив її на землю. Що стало причиною конфлікту – неясно. Однак відомо, що Стокс був добряче п'яний.

На цьому п'яний дебош не завершився. Чоловік схопив стілець і жбурнув його у скляні двері, чим завдав збитків на 800 доларів. Неадекватного гостя вивели з будівлі, але дорогою він напав на інших гостей, серед яких були його мама та племінниця. Стокс бив людей руками та ногами.



Чоловік перебуває під вартою / Фото правоохоронців

На місце події приїхали правоохоронці та затримали Стокса. Його звинуватили в п'яти випадках нанесення тяжких тілесних ушкоджень та одному випадку злочинного посягання після інциденту. З'ясувалося, що у 2014 році американець вже був судимий за побої.

Як далі відбувалося весілля – невідомо. Та сподіваємося, що наречені могли продовжити святкування.