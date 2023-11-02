Більше пристрасті у ліжку: експертка назвала неочікувані ознаки, що вам зраджують

Коли сексу з партнером стає більше, люди схильні думати, що це свідчить про покращення стосунків. Однак іноді це може означати дещо кардинально інше – вам зраджують.

Відома експертка зі стосунків Трейсі Кокс назвала 10 ознак, які можуть свідчити про те, що партнер вам зраджує.

Читайте також Одну єдину так і не знайшов: з ким зустрічався та в кого закохувався Меттью Перрі

Більше пристрасті

Деякі люди стають більш пристрасними у ліжку вдома, коли займаються сексом на стороні. Думка про цей таємний роман їх збуджує. Звідси і пояснюються зміни в інтимному житті.

Дехто отримує задоволення, переходячи з одного ліжка на інше. Ще одна підказка: ваш партнер впевненіший у собі в ліжку і хоче спробувати те, що він зазвичай не став би,

– пояснила Кокс.

Перепади настрою

Якщо ваш партнер, то розлючений, то дуже ніжний – це ще одна ознака невірності. Йому важко приховувати роман на стороні, і він почувається винним. У такій ситуації й виникають емоційні гойдалки.

Безліч пар вже переконалися, що покращення стосунків розпочинається з урізноманітнення інтимного життя. Разом із широким портфелем продукції Durex® ви зможете додати пристрасті у свої будні й зберегти її упродовж багатьох років.

Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Elite (тонкі), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Вас звинувачують у зраді

Ци хитра тактика, яку використовують ті, хто самі зраджують. Якщо без будь-якої причини ваш партнер починає прискіпуватися до вас і натякати на вашу невірність, то, можливо, зраджує саме він.

Партнер не дивиться вам в очі

Уникання зорового контакту може свідчити про те, що партнеру соромно перед вами за зради. Лише професійні брехуни можуть дивитися в очі коханій людині і говорити про свої почуття у той час, коли зраджують.

"Виняток – серійні брехуни. Якщо ви завжди брехали і не бачите в цьому нічого поганого, ви впораєтеся з цим без проблем", – додала Кокс.



Уникання зорового контакту може свідчити про зраду / Фото RDNE Stock project, Pexels

Партнер стає більш люблячим або критичним

Про зраду можуть свідчити дві крайності:

партнер перестає до вас прискіпуватися, дозволяє "вигравати" у суперечках. Це означає, що він більше не зацікавлений у стосунках;

партнер починає вказувати вам на всі недоліки та надмірно критикує.

Актуально Остерігайтеся зради: 4 знаки зодіаку, партнери яких можуть піти наліво вже до кінця 2023

Зміна інтересів

Зазвичай, на цю ознаку ніхто не звертає увагу, однак вона дуже важлива. Якщо ваш партнер раптово змінює уподобання – це означає, що так на нього може впливати інша людина. Наприклад, він завжди любив дивитися трилери, а тепер надає перевагу комедіями.

Зміна графіку дня

Якщо ваш партнер раптово почав ходити у книжковий клуб, хоча насправді книгами ніколи не цікавився, це теж може свідчити про невірність. Або, наприклад, колись він бігав о 5 ранку, а тепер – о 19:00.

Зауважте, чи не почав партнер приділяти більше уваги вашому графіку. Чим більше він знає про те, де і коли ви будете, тим безпечніше він буде зустрічатися на публіці і тим легше йому зійде все з рук,

– порадила експертка.



Зміна інтересів може свідчити про роман на стороні / Фото RDNE Stock project, Pexels

Зміна зовнішнього вигляду

Раптове схуднення або зміна стилю одягу можуть означати, що ваш партнер чи партнерка хоче справити враження на когось іншого. До речі, приймання душу одразу після приходу додому – теж тривожна ознака у тому випадку, якщо партнер раніше так не робив. Він може намагатися змити запах чужих парфумів зі свого тіла.

Цікаво Літній чоловік вже 27 років намагається розлучитися з дружиною: чому не виходить

Багато дзвінків від невідомого друга

Партнер чи партнерка могли зберегти номер телефону коханця чи коханки під вигаданим іменем. Коли ж дзвонить ця людина, ваш партнер говорить, що це давній друг або ж навпаки новий знайомий. Однак ви цю людину не знаєте і ніколи її не бачили.

Ваші інстинкти говорять вам, що щось не так

"Особливо прислухайтеся до своєї інтуїції, якщо ви жінка і у вас немає проблем із ревнощами. У жінок є чудові внутрішні радари", – пояснила Кокс.

Тому не ігноруйте ваші внутрішні відчуття та переживання, вони можуть бути правдивими.

Зауважимо, усі ці ознаки є лише загальними і не можуть означати, що партнер безперечно вам зраджує. У будь-якому випадку вам краще поговорити з ним на цю тему.