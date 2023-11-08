Наприкінці 60-х їх ловили папараці. Але зараз Барбра зізналася, що їм не судилося бути разом. В чому справа – читайте усі подробиці далі.

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Роман П'єра та Барбри

У своїх біографічній книзі "Моє ім'я Барбра", акторка розповідає, що вона познайомилася з П'єром Трюдо у 1968 році на прем'єрі свого фільму "Смішна дівчина". А до цього вона прочитала статтю про новообраного прем'єра і навіть сказала своїй подрузі, що це саме той чоловік, з яким би вона хотіла зустрічатися.

Коли Стрейзанд особисто познайомилася з політиком, то він видався їй найчарівнішим чоловіком.

Трюдо був дуже ошатним, розумним, наполегливим. Щось на зразок Альберта Ейнштейна та Наполеона (тільки вищого зросту). І він виконував важливу роботу. Я була вражена,

– зазначила вона.

Акторка відмітила, що Трюдо більше за інших її чоловіків полюбляв світські вечірки. Вона називає його авантюристом і закохано згадує чудову усмішку та вилиці, які "можна було б вирізати з мармуру".

"Було приємно бути з людиною, яка світила власним світлом, тому я могла трохи залишитися в тіні", – пише Стрейзанд.

Щоб побачитися з Трюдо, Барбра навіть особисто приїздила до Канади і відвідувала засідання парламенту. П'єр ще більше підкорив її розумом та харизмою.

Але згодом акторка зрозуміла, що налякана інтенсивністю цих стосунків. На той час їй було 27 років і вона мала дитину. Трюдо був на 23 роки старший за неї. В один момент жінка повернулася додому, аби трохи віддалитися від чоловіка.

Він був захоплюючим поєднанням протиріч, елегантним чоловіком, який все ще мав достатньо вільного духу, щоб носити босоніжки в парламенті. Але мені чогось не вистачало. Мій мозок був закоханий, але не моє тіло,

– відверто зізналася зірка.

Їхня історія закінчилася, утім протягом 30 років П'єр та Барбра підтримували зв'язок.

"Коли він помер, світ втратив великого лідера, а я втратила чудового друга", – відзначила вона.