Її пристрасть – науковці: дві історії кохання Меркель, яка святкує 70-ліття

Одна з найвпливовіших жінок сучасності, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель святкує 70-річний ювілей. Про політичні здобутки та невдачі політикині відомо багато, а от особисте життя сталевої жінки завжди залишається в тіні.

Ангела Меркель є уособленням сильної жінки. Про її особисте життя відомо дуже мало, оскільки ексканцлерка ніколи не акцентує на ньому увагу, пише Love24.

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Два шлюби Меркель

Меркель була одружена двічі. Вперше майбутня очільниця німецького уряду вийшла заміж у 23 роки. У студентські роки вона познайомилася з на рік старшим Ульріхом Меркелем. Чоловіка та жінку поєднала любов до фізики, тому через 3 роки після знайомства – у 1977 році – вони повінчалися у Лейпцигу.

Цей шлюб не тривав довго – вже у 1982 році подружжя розлучилося, при цьому розійшлися чоловік і жінка ще на рік швидше. Причиною став переїзд Меркель у Берлін, куди науковицю запросили працювати у Центральному інституті фізичної хімії при Академії наук НДР. До речі, після розлучення Ангела не повернулася до дівочого прізвища, а залишила прізвище чоловіка.

У Берліні Меркель познайомилася з професором теоретичної і фізичної хімії Університету імені Гумбольдта Йоахімом Зауером. Чоловік та жінка, які обоє обожнювали науку, почали зустрічатися, коли Зауер був ще у шлюбі з іншою. Однак кохання до Меркель виявилося сильнішим, і професор розлучився з дружиною.



Ангела Меркель та Йоахім Зауер / Фото Getty Images

30 грудня 1998 року Меркель та Зауер одружилися. На відмінно від Меркель, яка обрала політичну кар'єру, Зауер залишився відданим науці. Зараз він знаний хімік у Німеччині. Подружжя дуже рідко з'являється разом. Навіть коли Меркель вперше давала присягу на посаді канцлера у 2005 році, чоловік не сидів у глядацькій трибуні парламенту. У той момент він був у своєму кабінеті в університеті.

Дітей у подружжя немає. Адже свої життя вони присвятили кар'єрі й один одному.