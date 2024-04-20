Єдина дружина фюрера: як розвивалися нездорові стосунки Єви Браун та Адольфа Гітлера

Стосунки Адольфа Гітлера та Єви Браун тривали 16 років. Майже за добу до спільного самогубства вони одружилися під час приватної церемонії у бункері. Фюрер випив шампанського з молодою дружиною, а тоді пішов писати заповіт (наче він комусь був потрібен). Весь світ святкував крах тирана, який забрав життя десятків мільйонів людей.

Дивні та нездорові стосунки Адольфа Гітлера з Євою Браун розпочалися, коли дівчині було лише 17 років. Фюрер залицявся до неповнолітньої й намагався вдати, що на той час ці стосунки не було насиллям з його боку. Зокрема, Гітлер заявляв, що Єва "прийшла до нього, коли всі інші покидали". Love 24 розповідає, що відомо про цю історію.

Зверніть увагу Весілля, скандали та щастя з коханою Селінджера: яскраві love story Чарлі Чапліна

16 років разом – від коханки до дружини диктатора

На дворі був 1929 рік. Мюнхен. Юна Єва працювала у фотосалоні Генріха Гофмана – фотографа Гітлера. Коли фюрер прийшов на фотосесію, асистентка фотографа вибігла купити для нього пиво та м'ясний рулет. Повернувшись, Єва пробурмотала "смачного".

Гітлер звернув увагу на дівчину. Гофман розповідав, що у неповнолітній Єві 40-річний вбивця Гітлер раптом знайшов "спокій". Водночас тоді фотограф вважав: стосунки між Гітлером та Браун будуть лише короткою інтрижкою.

Біографи досі не можуть дати однозначної відповіді щодо справжніх почуттів та емоцій Єви у цій історії. Була це просто хвора прив'язаність, нездорове почуття, страх відмовити фюреру або бажання стати "першою леді третього рейху". А, можливо, все разом.

Історикиня Хайке Гертемакер – авторка біографії "Єва Браун: життя з Гітлером" – наголосила, що дізнатися, що відчувала Єва до Гітлера – фактично неможливо. Знищення речових доказів та мовчання близьких назавжди поховали цю правду. Водночас у 1949 році Ґрета Шнайдер – подруга – заявила, що Єва справді кохала Гітлера. А історикиня Гертемакер зауважила: якою б не була емоційна складова, вчинки Єви свідчать про її доволі міцний характер.



Гітлер та Єва Браун / Getty images

У межах своєї чорної "піар-кампанії" Гітлер неодноразово наголошував, що ніколи не одружиться, бо шлюб відволікатиме від головної місії – "присвятити своє життя Німеччині". Однак це не заважало фюреру вступати у стосунки з численними коханками. Спершу Єва стала просто однією з них. На той час попередня фаворитка Гітлера наклала на себе руки, й фюрер шукав, ким її замінити.

Тривалий час Гітлер та Браун були коханцями. Їхні стосунки загалом тривали 16 років. Увесь цей час Єва страждала через зради та байдужість фюрера. Коли Гітлер проігнорував її 23-й день народження, Єва сама купила собі прикраси й сподівалася, що вони сподобаються фюреру. Або, якщо ні, він таки зробить їй подарунок собі до смаку.

Щонайменше двічі Єва намагалася накласти на себе руки. Окрім того, вона приймала снодійне, щоб почуватися трохи одурманеною. Хоча секретар Гітлера заявив, що спробою самогубства вона начебто намагається просто маніпулювати фюрером, біографи зауважують: їхні стосунки після цього покращилися. Гітлер розумів, що як політику йому не потрібне ще одне самогубство у найближчому оточенні.



Єва Браун / Getty images

Залишаючись вірною Гітлеру у глобальних речах, Єва дозволяла собі бунтівні дрібниці. Зокрема, потайки курила (фюрер терпіти не міг жінок з сигаретами), замовляла сукні та хутро з Франції (що засуджувалося під час війни) та читала книги Оскара Вайльда (забороненого на той час).

Не була у партії, але стала обличчям пропаганди

Так Браун не входила до партії та навіть начебто була "поза політикою" (хоча ми точно знаємо, що це – неможливо). Водночас історикиня Хайке Гертемакер зауважує: Браун не перебувала під скляним ковпаком. Вона багато їздила територією Німеччини й мала точно знати щонайменше про переслідування євреїв.

Окрім того, вплив Браун на нацистську пропаганду був "м'яким", однак ефективним. Саме вона займалася зйомками фото та відео, які мали на меті переконати людей у "м'якості Гітлера". Браун зображала Гітлера "чуйним та добрим", людиною, яка "любить дітей". Це відбувалося у той час, коли він перетворював життя світу у пекло та скоював злочини проти людства.

Весілля та самогубство у бункері

Навесні 1945 році Єва повернулася до Берліна разом з Гітлером. Вочевидь, вона могла цього й не робити. Однак вирішила залишатися поряд з фюрером. У ніч на 29 квітня вони одружилися у бункері. А вже 30 квітня наклали на себе руки. Гітлер обрав для себе пістолет. Єва, яка вбралася в улюблену сукню фюрера (з трояндами) – ціанід. Так завершилася історія одного з найбільших вбивць в історії людства.