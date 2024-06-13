Сама його забезпечує: 23-річна волонтерка вийшла заміж за 80-річного чоловіка, якому допомагала

Справжнє кохання можна зустріти у будь-якому віці. Історія Сяофан та пана Лі (імена – змінені) – найкращий доказ. 23-річна волонтерка вийшла заміж за 80-річного чоловіка, якому допомогала у будинку для літніх людей.

За віком пан Лі міг би бути дідусем Сяофан. Однак вони зустрілися й знайшли своє кохання тоді, коли взагалі не очікували. Наразі пара вже одружена. Закохані обрали для себе скромну та елеганту церемонію. Пан Лі та Сяофан присягнулися одне одному бути поруч, щоб не сталося. Пара не має наміру втрачати даремного жодного дня й насолоджуватися кожною миттю разом.

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Закохані познайомилися у будинку для літніх людей

Сяофан була волонтеркою у будинку для літніх людей. Там вона й зустріла пана Лі. Спершу вони просто насолоджувалися спілкуванням. Сяофан та пан Лі зрозуміли, що мають багато спільного, а згодом збагнули: вони починають закохуватися. Сяофан побачила у панові Лі ту стабільність та мудрість, до якої прагнула. А пана Лі зачарувала життєрадісність та енергія Сяофан.

Цих стосунків рідні дівчини так і не схвалили. Тому вона припинила спілкування з ними. Дехто пробує звинуватити Сяофан у тому, що вона – з паном Лі через гроші. Однак насправді більша частина витрат пари – на Сяофан. Пан Лі має лише скромну пенсію, якої йому самому не вистачало. Сяофан підтримує коханого, зокрема, матеріально.