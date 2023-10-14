15 сексуальних питань: про що варто поговорити з партнером

Аби дізнатися про щось – треба поставити питання. Не винятком тут є стосунки й інтимна частина у них.

Розмова з партнером про секс дозволить покращити ваші стосунки, вважають фахівці. Так, спілкування, – один із ключів здорових відносин і про це вже неодноразово наголошувалося. Але це і справді працює!

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Чому важливо говорити

Розпочати розмову про секс буває доволі складно. Особливо якщо поруч з вами новий партнер чи той, з ким ваші стосунки наразі не достатньо процвітають. Як зняти у такому випадку напругу – почати обмінюватися питаннями. Перетворіть це на гру, яка може значно розширити ваші кордони.

Коли ви ставите запитання, які ведуть до змістовної розмови, ви краще зрозумієте не лише те, що цікавить вашого партнера, але й те, чому його можуть привабити певні дії, фантазії, сценарії та почуття,

– відзначають фахівці.

Тобто ці запитання можуть стати ключем до цілої купи інформації, яку варто знати про партнера. Ми виділили 15 найцікавіших, які можуть допомогти розпочати розмову про секс.

Секс – це прекрасна можливість дослідити нові грані стосунків та краще пізнати себе і партнера. Щоб ці експерименти були безпечними, використовуйте презервативи Durex® , які протестовані електронікою та пройшли випробування на якість.Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Invisible (ультратонкі), 3 шт. та 12 шт. Сертифікати відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Що запитати у партнера:

яка дивна річ змушує тебе збуджуватися: дехто зізнається, що довга поїздка в автобусі змушує думати геть не про дорогу. Визначте речі, які підштовхують вашого партнера до дій;

які 3 пози у ліжку вважаєш найкращими: вгорі чи внизу свідчитиме про те чи любить ваш партнер домінувати і яку подальшу гру з ним треба вести;

як часто ти маструбуєш: це питання не має бути секретом чи якимось сороміцьким. "Сольні ігри" є частиною життя багатьох людей і вони можуть розповісти про певні інтимні звички;

як змінилося ставлення до твоєї сексуальні після першого сексу: хоча й кажуть, що інтимне життя – подорож, перший раз точно змінює погляди, захоплення і таке інше;

у який міф про секс вірив чи вірила: не можна завагітніти в джакузі – та ще багато дивних речей про які ми чули. Більшість з них ґрунтуються на сексуальних стереотипах. Але в розмові такі питання можуть бути веселими і дають зрозуміти наскільки ви обоє виросли від початку цих міфів;

яка частина тіла змушує тебе збуджуватися: практично будь-яка частина тіла може бути тригером збудження, попросіть розповісти про найгарячіші точки;

чи шкодуєш про якийсь сексуальний контакт: поганий секс – це теж частина життя і на ній варто вчитися. Поміркуйте разом над вашою сексуальною історією;

який сексуальний досвід змінив твоє ставлення до сексу: це може бути продовженням попереднього питання, адже наші хороші, погані, дивні контакти формують нас;

у який час доби ти найбільше збуджуєшся;

що у твоєму "списку" можна робити: це питання дозволяє розширювати кордони стосунків у ліжку і разом формувати нові сценарії гри;

чи маєш жорсткі межі: інакше – що не хочеш, щоб партнер робив у ліжку;

яке твоє ставлення до секс-іграшок: тобто чи може з'явитися у вашому ліжку умовний "третій" і взяти участь у вашому житті;

з ким із знаменитостей мрієш про секс: це прекрасний спосіб збудити партнера без зайвих ревнощів;

яке твоє ставлення до їжі в сексі: цей приклад зі збитими вершками може стати способом не лише забруднитися, але й урізноманітнити життя;

як часто тобі сниться секс: фахівці вважають, що сни про секс аж ніяк з ним не пов'язані і мають свої приховані значення, але про це цікаво поговорити.

Цей список ви можете розширити своїми питаннями і упевнені, що він доповниться в ході ваших відвертих розмов.