Зустрічалися 10 років: 102-річна жінка вийшла заміж за 100-літнього чоловіка – ніжні фото

У будинку для літніх людей у Філадельфії було справжнє свято – чоловік і жінка, яким вже за 100 років, вирішили одружитися. 102-річна Марджорі Фітерман й подумати не могла, що на старості літ знову щиро покохає.

Одруження після 100 років

Марджорі та її коханий Берні Літтман, який молодший на 2 роки, познайомилися у будинку для літніх людей. Їхні стосунки тривали вже 10 років.

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І Марджорі, і Берні у минулому були одружені. Літтман прожив у шлюбі з першою дружиною 65 років, у них було 2 дітей, 4 онуків і 9 правнуків. Ніхто з родичів чоловіка й подумати не міг, що після смерті дружини він знову одружиться. Онука Берні, Сара Пічерман, зауважила, що всі рідні дуже радіють за нього.

Ми всі в захваті від того, що він знайшов людину, з якою може гарно проводити весь час,

– сказала Сара.

Водночас Марджорі втратила свого чоловіка вже багато років тому – він помер у далекому 1999 році. То ж жінка точно не думала, що вдруге закохається аж через стільки років.



Літня пара вирішила одружитися після 10 років стосунків / Фото Сари Пічерман

Усі 10 років Берні та Марджорі були підтримкою один для одного, особливо – під час пандемії коронавірусу. Усі думали, що літня пара просто буде разом до кінця життя й ніхто не сподівався, що вони вирішать одружитися.

Рабин, який одружував Берні і Марджорі, зізнався, що в захваті від літньої пари. Йому дуже подобається те, що вони познайомилися не через додаток або в соцмережах, а в реальному житті.



Родичі молодят дуже щасливі за них / Фото Сари Пічерман

До речі, Книга рекордів Гіннеса розгляне запит про те, щоб визнати Берні та Марджорі найстарішою парою, яка одружилася, адже їхній загальний вік становить 202 роки.