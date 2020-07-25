З кожним роком Одеса завойовує звання найпопулярнішого курорту України. Вона яскрава, дивовижна та цікава, незалежно від пори року. Приїхавши у відпустку одного разу, ви будете повертатися знову і знову, щоб прогулятися Дерибасівською, піднятися знаменитими Потьомкінськими сходами, ну і звісно ще раз відвідати Оперний театр.

LifeStyle 24 зібрав для вас інформацію, дізнавшись про яку, ви не будете "ламати" собі голову плануванням вашого відпочинку, а навпаки отримаєте від цього задоволення.

Візьміть до уваги Найкращі пляжі Одеси та області для відпочинку: ціни, умови та фото

Одеса – місто на північно-західному узбережжі Чорного моря, яке є найбільшим морським портом України. Воно розташоване на перетині шляхів з Північної та Центральної Європи на Близький Схід та в Азію; у центрі Одеської області, між Біляївським, Овідіопольським та Лиманським районами. Сюди приїжджають з різних країн за просторими піщаними пляжами, колоритними центральними вулицями, смачними ресторанами та нічними клубами.

Як дістатися?

Доїхати до Одеси надзвичайно легко, зробити це можна у будь-який спосіб. Якщо ви їдете власним авто, то просто увімкніть навігатор і довіртеся йому.

Якщо ж ви обрали поїздку потягом, то з кожного куточка України щодня курсує щонайменше 3 потяги до центрального одеського вокзалу, деякі з них – експрес. Коли ви прибули, можете скористатися автобусом, або таксі, щоб добратися до свого житла. Купейний квиток зі Львова – від 550 гривень, а з Києва – від 500 гривень, все залежить від графіку та напрямку потяга; автобус з вокзалу – від 100 гривень.

Ще один варіант –рейсовий автобус з вашого міста, який прямує до Одеси. Зі Львова проїзд коштуватиме від 350 гривень, з Києва – від 250 гривень. Ну і пам’ятайте про автостоп та BlaBlaCar. Водії-попутники зі Львова просять від 400 гривень, з Києва – від 300 гривень.

Де зупинитися?

Вибір курортного житла в Одесі великий, тому знайти місце проживання нескладно. Тут можна зупинитися як в хостелі чи в однокімнатній квартирі, так і в елітному готелі з виглядом на море або котеджі з особистим басейном, але це задоволення не з дешевих. Якщо ви шукайте недороге житло, тоді вам краще розглянути приватний сектор і віддалені від моря і центру райони. Також треба пам'ятати, що відпочинок варто спланувати заздалегідь. Чим раніше забронюєте – тим дешевше! Якщо розпочати пошуки ще взимку, то можна винайняти цілий будинок з видом на море за 300 гривень за добу. Щодо дорожчого житла, то воно розташоване в історичній частині міста і в приморських районах: Ланжерон, Приморський, Аркадія.



Відпочинок в Одесі 2020 / Фото: od.vgorode.ua

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Одними з варіантів серед туристів є: (ціни вказані з людини на добу)

Приватний сектор "Райський куточок" – від 100 гривень.



Хостел "Хіпстел" – від 200 гривень.



Мініготель "Монреаль" – від 450 гривень.



Готель "Олександрівський" – від 600 гривень.



Готель Nemo Resort&Spa для людей з "товстим" гаманцем – від 6000 гривень.

Якщо узагальнювати, то зупинитися в Одесі можна за різну ціну: від 200 до 7000 гривень і вище, все залежить від того, скільки грошей ви готові витратити на житло.

Де перекусити?

Одеська кухня сформувалася під впливом інших культур, у ній містяться безліч страв закордоних країн. Тому і заклади харчування тут такі ж різноманітні. Від простих кафе до грузинських ресторанів – все чого душа забажає.

"Компот" – один з найколоритніших закладів Одеси. Це мережа кафе з французьким шармом і теплою гостинністю. Він підійде для посиденьок у будь-якому форматі. Cмачно поїсти можна від 150 гривень.

Ресторан MAMAN – сімейний заклад, де пропонують скуштувати традиційну домашню одеську кухню, як у мами і бабусі, а також у меню представлені європейські страви. Особливу увагу тут приділяють посуду і подачі страв, наприклад, картоплю фрі подають у відерці з тартаром, а молоко до еспресо – в мініатюрних порційних пляшечках. Середній чек – 200 гривень.

Грузинський ресторан One Gogi – це райський куточок для любителів хінкалі, хачапурі, долми і грузинського вина. Він прекрасно підійде тим, хто шукає недорогі заклади з традиційною кухнею і теплою затишною атмосферою. Заклад працює за форматом швидкого обслуговування. Вечеря обійдеться в 150-200 гривень на одну особу.

Ресторан GQ Restobar пропонує страви національної, східної, європейської та паназиатської кухні. А "бар" в назві натякає на широкий асортимент міцних напоїв, а ще у закладі можна скористатися кальяннним меню. Вечеря однієї людини обійдеться від 350 гривень.

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Куди піти?

В місті величезний вибір різних видів дозвілля: з дітьми можна сходити в контактний зоопарк, дельфінарій, квест-кімнату, парк атракціонів або аквапарк. А молодь може проводити дні на пляжах, де пропонують прокат водних мотоциклів, катерів, катання на "банані" і польоти на парашуті.

Контактний зоопарк "Маккі-Паккі" пропонує дещо новий спосіб комунікації з тваринами. Їхні умови перебування тут дозволяють відвідувачу особисто поспілкуватися з кожним мешканцем зоопарку. Вони є привченими, тому самі йтимуть на прямий контакт, щоб погратися з вами. Вартість входу – 115 гривень.

Окрім контактного, в Одесі є ще звичайний зоопарк, де живуть види тварин, які занесені в Червону книгу України. Одеський зоопарк – єдиний в Україні, де вдало розмножуються індійські слони. Тут ви можете побачити: леопардів, туркменських куланів, європейських муфлонів і багато інших. Також на території розташований акватераріум. Дитячий квиток – 50 гривень, дорослий – 70 гривень. Також тут можна замовити екскурсію вартістю 100 гривень.

Дельфінарій "Немо" пропонує щоденні шоу і романтичні нічні по суботах. Тут найкраща шоу-програма в Європі за участі дельфінів сімейства Афалін, східноамериканських морських котиків та левів. Також можна поплавати разом з дельфінами, зануритися на дно басейну з інструктором з дайвінгу, зробити фото і пройти курс дельфінотерапії. Вартість квитка шоу – 300 гривень; 10 хвилин плавання з дельфіном – 3000 гривень, а 3-х годинний дайвінг разом з дельфіном – 4000 гривень.

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Одеський луна-парк облаштований найсучаснішими технологіями. Тут розташовано понад 20 різноманітних атракціонів. Для найменших відвідувачів є електрокари, каруселі та інше. Для старших є американські гірки, кімната страху та багато інших екстремальних атракціонів. Також ви можете покататися на колесі огляду "Південна Пальміра", якому немає аналогів по всій Україні. Вартість квитків на атракціони – від 40 до 100 гривень.

Аквапарк "Одеса" займає 7 кілометрів території. Тут споруджені гірки, які досягають 19-ти метрової висоти. Є басейн з хвилями, дитяче аквамістечко, штучна річка з постійним рушієм 5 км/год, 5 басейнів, 27 водних атракціонів, 5 гідромасажних зон, 6 зон для засмаги і піщаний пляж. Також є пілінг рибами у Fish Spa. Але через величезну кількість відвідувачів будьте готові до черг, які можуть тривати й пів години. Дорослий квиток – 600 гривень, дитячий – 400 гривень. VIP-зона – 900 гривень за дорослого, і 600 гривень за дитину.

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Що цікавого в Одесі?

Тисячі туристів щороку їдуть сюди не тільки відпочити, а й щоб відвідати культурні пам'ятки міста, зробити сотні унікальних фото на згадку. Тут безліч культурних, історичних та архітектурних місць. Відомі Потьомкінські сходи, Оперний театр, Міський сад – це те, з чим асоціюється Одеса, але є дещо, про що ви, можливо, не знали і навіть не здогадувалися.

Національний театр опери та балету зацікавить вас, навіть якщо ви не є великим поціновувачем ні опери, ні балету. Чому? По-перше, він є найстарішим з усіх оперних театрів в Україні і побудований тим самим де Рішельє, тому довгий час показував винятково італійські вистави. По-друге, журнал Forbes включив його в перелік найбільш незвичайних визначних пам'яток Східної Європи. Тут в різні часи диригували Чайковський, Рахманінов, співали Федір Шаляпін, Соломія Крушельницька, танцювали Анна Павлова і Айседора Дункан. А Олександр Пушкін згадував Одеський театр у романі "Євгеній Онєгін". Для бажаючих поринути в незвичайну, загадкову атмосферу театру, пройтися його розкішними залами і коридорами, відвідати музейну експозицію, познайомитися з історією театру, можна відвідати екскурсії. Вартість квитка – 150 гривень з особи (діти до 5 років – безкоштовно).

Ще одна візитна картка Одеси – Потьомкінські сходи. Унікальний проєкт графа Воронцова в подарунок своїй дружині Єлизаветі. Сходи були споруджені багато десятиліть тому, але дотепер дивують навіть найдосвідченіших туристів. Вони налічують 192 сходинки і входять у десятку найкрасивіших в Європі. Для того, щоб піднятися, необхідно подолати цілих 10 прольотів. Одесити щороку влаштовують тут спортивний захід – забіг на час, участь можуть взяти всі. Також варто згадати, що ці сходи прикрашають кадри десятків фільмів.

Поруч з Дерибасівською розташований міський сад, де колись збиралися митці, виступали оркестри, читали вірші та просто ховалися від шуму переповнених вулиць. Сад прекрасний у всі пори року, але особливо навесні, коли природа оживає. Тут можна знайти відомі пам'ятники Одеси, наприклад, лавку з Леонідом Утьосовим або фігури Остапа Бендера та Кіси Вороб'янінова.



Міський сад в Одесі / Фото: odessa.travel

Також місто прикрашає Воронцовський палац, який чи не найвідоміший на півдні України. Він збудований на краю приморського пагорба, у місці, де колись була розміщена турецька фортеця Єні-Дунья, а задовго до неї – грецький античний поліс. Палац був резиденцією генерал-губернатора Новоросійського краю Михайла Воронцова. Найбільше туристів захоплює візуальна частина пам'ятки, оскільки він збудований з поєднань прямих і склепінчастих складових – колонами. Оформлював його видатний скульптор і живописець Карл Скотті.



Воронцовський палац в Одесі / Фото: odessa.travel

Перейдімо до нестандартних одеських пам'яток архітектури.

Однією з найпопулярніших локацій для фото серед туристів в Одесі є арт-об'єкт Дім сонця на пляжі Ланжерон. Це прототип старих бронзових дверей, які були на вході у парадне по вулиці Рішельєвській. Скульптор Михайло Рева створив Дім сонця, щоб саме через "двері" цього "будинку" в Одесу щоранку "заходило" сонце. "Нехай ці двері будуть парадним входом до Дому сонця. І нехай, підходячи до них, люди загадують свої заповітні бажання. Вони обов’язково здійсняться!" – переконано заявляє автор.



Дім сонця на пляжі Ланжерон в Одесі / Фото: odessa.net.ua

Туристи відзначають ще одну дуже цікаву пам'ятку в Одесі – пам'ятник Дарту Вейдеру, темному Лорду з фільму "Зоряні війни". До речі, це перший пам'ятник у світі, присвячений цій постаті. Історія його виникнення теж унікальна: в зв'язку із законом про декомунізацію підлягають демонтажу всі пам'ятники, пов'язані з епохою комунізму, тому відомий місцевий скульптор Олександр Милов перетворив заводський пам'ятник Володимиру Леніну у темного Лорда. Що цікаво, в його голову вмонтовано безпровідний передавач інтернету, тому це приваблює відвідати його ще більше.



Пам'ятник Дарту Вейдеру в Одесі / Фото: img.gazeta.ru

Нещодавно була написана фреска Geneva art wall, яка з'явилася в маленькому дворику Одеси на триповерховому будинку загальною площею 330 квадратних метрів, і одразу ж стала обов'язковою для відвідування. На ній зображено Остапа Бендера, Пушкіна, Утьосова, Жванецького та інших вигаданих і реальних героїв, які мають відношення до міста. Вона стала найбільшою в Україні, рекордні розміри були зафіксовані Національним реєстром рекордів України. Попередній рекорд належав Києву – 255 квадратних метрів стіни будинку.



Фреска Geneva art wall в Одесі / Фото: Уніан

На бульварі Жванецького розташований бронзовий пам'ятник апельсину, що врятував Одесу. Він присвячений історичній події 1800 року. Місто залежало від будівництва морського порту, але імператор Павло I припинив фінансування, щоб відновити процес спорудження порту. З Одеси до Санкт-Петербурга було вислано три тисячі грецьких апельсинів. Вони сподобалися цареві, і він виділив гроші на добудову, тому так місто було врятовано. Щодо самої композиції пам'ятника, то посеред апельсину вставлена ​​фігура Павла I, а також трійка коней, запряжених у апельсин.



Пам'ятник апельсину в Одесі / Фото: myod.info

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Автор: Марта Касіянчук