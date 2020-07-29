Через пандемію коронавірусу, українські курорти цього року "дихають" на повні груди. Є де відпочити і біля столиці, тому жителям Києва не обов'язково їхати у відпустку в Одесу. Особливою популярністю у киян користується Київське море, де є найкрасивіші заходи сонця, білий чистий пісок, соснові ліси, свіже повітря, плескіт води і жодної міської метушні.

24 канал розповість вам де і як можна провести відпустку на Київському морі цього літа.

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Водосховище біля Вишгорода, площею більше 900 квадратних кілометрів, ще називають Київським морем. Воно розташоване на північ від Києва і є одним із 6 подібних об'єктів на річці Дніпро. У деяких точках глибина досягає 18 метрів, а в основному – в межах двох метрів. Під водою можна натрапити на неприємні сюрпризи. Наприклад, у землі досі зберігаються сліди війни у вигляді нерозірваних мін і снарядів. Під час вибуху на ЧАЕС водойма стала буферною зоною між Дніпром і Прип'яттю: дно всотало цезій і стронцій, які залишаються на дні. Також цікавим є те, що, щоб створити це штучне море, 52 селища були виселені і затоплені, щоб сьогодні тисячі туристів мали можливість насолоджуватися ним. Незважаючи на підводні таємниці, це ідеальне місце для пікніка.

Як доїхати?

Київське водосховище створили на річці Дніпро між Київською та Чернігівською областями. Сюди можна доїхати рейсовими автобусами, які курсують в села, розташовані на його березі: Хотянівка, Нові Петрівці, Глібівка, Лютіж, Козаровичі, Ясногородка, Сухолуччя.

Якщо ви вирушаєте власним автомобілем, то до Київського водосховища і довколишніх селищ зручно їхати по дорозі Р02 – ввімкніть навігатор і стежте за маршрутом.

Якщо ж ви вирішили дістатися сюди громадським транспортом, то з Києва курсують автобуси №41 та М-441, які зупиняються неподалік Київського моря. Поїздка автобусом – від 100 гривень. Не місцевим спершу треба добратися до Києва, а вже звідти продовжити свій шлях автобусом чи таксі. Вартість купейного квитка на потяг Львів-Київ – від 350 гривень.

Де поселитися?

Від Вишгорода узбережжя водосховища з обох боків повністю забудоване базами відпочинку на будь-який смак і гаманець. Майже в кожному населеному пункті (Хотянівка, Глібівка, Новосілки, Ясногородка), недалеко від моря чи Десни, є пансіонати, готелі та пляжні зони. Варіантів вдосталь, щоправда, недорогих і з нормальними умовами мало. Або високі ціни, або старий радянський сервіс. Але у літній період відпочиваючих не зупиняють шалені ціни – всі готелі "забиті".

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Ми зібрали бази відпочинку різних категорій:

База відпочинку "Політехнік" (село Глібівка)

Хоча ця база – спадщина часів СРСР, в корпусах зроблений ремонт. Номери облаштовані для 2-7 осіб. На базі можна випробувати свої сили на байдарках, покататися на катамаранах або пограти в теніс, футбол чи відвідати сауну. Ціна – від 150 гривень з людини за добу.



База відпочинку "Політехнік" в селі Глібівка / Фото: relax.kpi.ua

База відпочинку "Веселка" (село Новосілки)

Тут споруджено 56 будиночків, в яких є кухня і окремо обладнана спальна кімната. Незважаючи на те, що будиночки розраховані на 4 особи, є можливість розміщення ще однієї людини. Душові та туалети розташовані на території турбази. Вартість оренди будиночка становить 300-350 гривень на добу.



База відпочинку "Веселка" у селі Новосілки / Фото: ua.igotoworld.com

Мініготель "Вишгород"

Тут є 16 номерів, в деяких з них є джакузі. Також в комплексі є ресторан з європейською, українською та італійською кухнями. Ціна двомісного номера – 500 гривень.



Мініготель "Вишгород" біля Київського моря / Фото: gohotels.com.ua

База відпочинку "Ясенсад" (село Ясногородка)

Село, де розташована база, розташоване на самому березі Київського водосховища. Тут можна зайнятися риболовлею та полюванням. На вибір гостям пропонують апартаменти для відпочинку від 2 до 5 осіб. Готувати можна самостійно на кухні. Ще на території бази є відкритий басейн. Мінімальна вартість номеру для проживання становить 900 гривень.



База відпочинку "Ясенсад" в селі Ясногородка / Фото: Booking.com

Готельно-ресторанний комплекс "Джинтама-Бриз" (село Глібівка)

Цей заміський комплекс на березі Київського моря пропонує різні водні розваги: катання на гідроциклах, квадроциклах, човнах. Можна порибалити, пограти в пейнтбол та інші ігри. На території розташовані двоповерхові котеджі, в кожному з них – 4 номери з виглядом на море або ліс. Харчування – в ресторані. Також тут ви можете відвідати сауну і масаж. Ціна оренди номера за добу – 1000 гривень.



"Джинтама-Бриз" в селі Глібівка / Фото: gintama-briz.kiev.ua

Заміський комплекс Sobi Club (село Хотянівка)

Перед вами стоїть вибір між готелем і котеджами та декількома видами басейнів. Також тут розташований спортивний майданчик, банний комплекс. Можна орендувати велосипед, човен, квадроцикли. Вартість номера в готелі – від 1300 гривень, котеджу – від 3000 гривень.



Заміський комплекс Sobi Club в селі Хотянівка / Фото: blog.pokupon.ua

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Які є пляжі?

Місце для відпочинку можна знайти одразу на виїзді з Києва, але якщо проїхати трохи далі, то ви опинитеся на живописних пляжах Київського моря, які розташовані по обидва береги.

На лівому березі розташувалися пляжі Лебедівки і Ровжі. Лебедівка і Ровжі гарні для пляжного відпочинку, бо тут пологий захід у воду. На відміну від лівого берега, правобережжя більш обжите. Непогані пляжі для відпочинку розпочинаються за 15 кілометрів від Києва. Чим далі ви будете їхати, тим кращі бачитимете пейзажі.

Від Києва до Лебедівки близько 30 кілометрів. Одразу за селищем починаються бази відпочинку з виходами у воду. Якщо прямувати до Ровжі, то піщаний пляж стає все більшим, тому тут розбивають кемпінги, де можна зупинитися як в палатках, так і в дерев'яних будиночках. Туристи відзначають чистоту пляжу.

Ровжі віддалені від Києва на 50 кілометрів. Це відмінний варіант для тих, хто шукає усамітнення на природі. Також на пляжах Ровжі популярний автокемпінг. Місця тут дуже гарні: зелені ліси та безлюдні пляжі.



Пляж Ровжі на Київському морі / Фото: g.io.ua

Лютежський пляж на Київському морі не обладнаний: тут немає кабінок для переодягання, туалетів та інших комфортних умов для відпочинку. Лютеж – дикий пляж. Берег різко обривається, тому зона піску тут неширока. Але ці недоліки компенсує сосновий ліс, який простягається майже до самої води.

Поруч з Козаровичами пляж знайти легко. Природа майже не відрізняється від Лютежського. Козаровичі найбільше полюбляють поціновувачі каякінгу. Оскільки тут є місце, де вода бурхливо зливається у водосховище. І з цього "водоспаду" екстремали спускаються на каяках і відпрацьовують трюки. Пляж Козаровичі виходить на курортну зону і сосновий ліс.

З туристичної точки зору Ясногородка та Глібівка – найбільш привабливі. Не тільки через те, що вони найвіддаленіші від столиці, але й тим, що в цьому районі добре розвинена інфраструктура. Вздовж узбережжя можна винайняти будиночок, чи зупинитися на базі відпочинку з виходом до води. На вас чекає сосновий ліс та піщаний берег, а також гарантовано спокійний відпочинок, бо людей тут мало.



Пляж в Ясногородці / Фото: kiev.informator.ua



Пляж в Глібівці / Фото: domik.ua

Глібівка і Ясногородка – селища, в яких є всі умови для вікенду за містом.

Куди піти?

Неподалік Київського водосховища розташовані яхт-клуби, кінні клуби та клуби віндсерфінгу. Тут ви зможете відволіктися від щоденної рутини та насолодитися морськими пейзажами та чистим повітрям.

Яхт-клуб "Енергетик" – нове культове місце відпочинку і спорту на березі Київського моря в 15 кілометрах від Києва. Тут у вас є можливість орендувати яхту, якою у Київське водосховище зможуть попрямувати від 2 до 25 осіб. Це ідеальне місце для тих, хто втомився від галасливого міста, буденної рутини і однакових закладів. Вартість оренди на одну годину: бюджетна яхта – 450 гривень, комфорт клас – 1500 гривень, люкс клас – від 1250 гривень.



Яхт-клуб "Енергетик" / Фото з соцмереж

В селі Нові Петрівці, що 13 кілометрів від Київського моря розташований кінний клуб Межигір'я La petite Ecurie. 18 хвилин дороги і ви будете мати змогу освоїти навики верхової їзди. Заняття проводяться індивідуально з тренером в мальовничому місці на березі моря. Для маленьких вершників – є поні. Середній чек розваг – 200 – 300 гривень.



Кінний клуб Межигір'я La petite Ecurie / Фото: f.mixsport.pro

Київський віндсерфінг-клуб "Містраль" – один з найстаріших і найсильніших клубів віндсерфінгу України. Тут надають спектр різних послуг: прокат, навчання, продаж обладнання, підготовка та проведення змагань. Ви зможете насолодитися живописними пейзажами, стоячи на дошці на воді. Ціна – від 500 гривень за годину.

Але не варто забувати, що Київське море в списку найнебезпечніших об’єктів планети. Тому, якщо ви все-таки будете проводити час у цьому місці – будьте обережними!

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Автор: Марта Касіянчук