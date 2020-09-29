Ліниві хачапурі та салат: Ольга Сумська розповіла кулінарний рецепт улюбленого сніданку
Українська актриса Ольга Сумська не лише справжній професіонал своєї справи, але й вправна господиня на кухні. Знаменитість часто ділиться секретами кулінарії та розповідає рецепти страв своїм прихильникам.
В ексклюзивній рубриці "Смачний ексклюзив" на телеканалі "Україна" Ольга Сумська розповіла про смачний сніданок, який обожнює її чоловік Віталій Борисюк.
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54-річна знаменитість зізналася, що й сама любить на сніданок ліниві хачапурі з салатом зі свіжих овочів, тож поділилася рецептом улюблених лінивих хачапурі.
Ліниві хачапурі – сніданок, який швидко готується
Рецепт приготування лінивих хачапурі
Інгредієнти:
- 200 г сметани;
- 200 г твердого сиру;
- 6 ст.л. борошна;
- 2 яйця;
- 100 г зеленої цибулі;
- сода, сіль, мелений перець.
Рецепт приготування лінивих хачапурі:
1.Для лінивих хачапурі треба натерти сир, змішати його з борошном, яйцями і сметаною. Додати соду, сіль, перець і порізану зелену цибулю.
2.Підсмажити хачапурі на оливковій олії.
Рецепт приготування овочевого салату
Інгредієнти:
- 1 солодкий жовтий перець;
- 100 г помідорів черрі;
- 50 г оливок без кісточок;
- 50 мл оливкової олії;
- 50 мл лимонного соку;
- 150 г сиру 15% жирності;
- 100 мл сметани;
- 150 г кропу;
- 1 зубчик часнику;
- 100 г листя салату;
- сіль і перець.
Рецепт приготування овочевого салату:
1.Для приготування салату треба нарізати жовтий солодкий перець, помідори черрі, оливки, листя салату, додати лимонний сік, оливкову олію, сіль і перець.
2.Викласти на тарілку другу частину листя салату, в центр висипати овочеву суміш.
3.Сир, сметану, часник, сіль і перець змішати окремо. Сформувати кульки, обваляти в кропі і викласти на листя салату.