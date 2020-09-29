Українська актриса Ольга Сумська не лише справжній професіонал своєї справи, але й вправна господиня на кухні. Знаменитість часто ділиться секретами кулінарії та розповідає рецепти страв своїм прихильникам.

В ексклюзивній рубриці "Смачний ексклюзив" на телеканалі "Україна" Ольга Сумська розповіла про смачний сніданок, який обожнює її чоловік Віталій Борисюк.

Читайте також У блискучій сукні: Ольга Сумська з'явилась на світському заході у вишуканому образі – фото

54-річна знаменитість зізналася, що й сама любить на сніданок ліниві хачапурі з салатом зі свіжих овочів, тож поділилася рецептом улюблених лінивих хачапурі.



Ліниві хачапурі – сніданок, який швидко готується

Рецепт приготування лінивих хачапурі

Інгредієнти:

200 г сметани;

200 г твердого сиру;

6 ст.л. борошна;

2 яйця;

100 г зеленої цибулі;

сода, сіль, мелений перець.

Рецепт приготування лінивих хачапурі:

1.Для лінивих хачапурі треба натерти сир, змішати його з борошном, яйцями і сметаною. Додати соду, сіль, перець і порізану зелену цибулю.

2.Підсмажити хачапурі на оливковій олії.

Рецепт приготування овочевого салату

Інгредієнти:

1 солодкий жовтий перець;

100 г помідорів черрі;

50 г оливок без кісточок;

50 мл оливкової олії;

50 мл лимонного соку;

150 г сиру 15% жирності;

100 мл сметани;

150 г кропу;

1 зубчик часнику;

100 г листя салату;

сіль і перець.

Рецепт приготування овочевого салату:

1.Для приготування салату треба нарізати жовтий солодкий перець, помідори черрі, оливки, листя салату, додати лимонний сік, оливкову олію, сіль і перець.

2.Викласти на тарілку другу частину листя салату, в центр висипати овочеву суміш.

3.Сир, сметану, часник, сіль і перець змішати окремо. Сформувати кульки, обваляти в кропі і викласти на листя салату.